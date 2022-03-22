COVID-19:10 стран, которые полностью сняли ограничения для международных путешественников

Pasajeros en el Aeropuerto Internacional O'Hare en Chicago, Illinois, EE.UU., en una fotografía de archivo. EFE/EPA/TANNEN MAURY

Как уже сообщал Infobae, Соединенное Королевство с прошлой пятницы сняло все ограничения на международные поездки связанные с Covid-19.

«Великобритания лидирует в мире по снятию всех оставшихся ограничений на поездки в связи с COVID-19, и сегодняшнее объявление является свидетельством тяжелой работы, проделанной всеми в этой стране для внедрения вакцины и защиты друг друга», - заявил тогда министр транспорта Великобритании Грант Шаппс.

Таким образом, с прошлой пятницы Соединенное Королевство стало первой крупной экономикой в мире, которая перестала требовать от путешественников использовать «форму местонахождения пассажира» - аффидевит, который под разными именами все еще требуется в большинстве стран, - а тестирование на коронавирус пассажиров не вакцинируется, то есть говорят, что тест ПЦР нельзя проводить до поездки или один раз в стране.

По словам министра здравоохранения и социальной защиты Саджида Джавида, Великобритания смогла себе это позволить, благодаря «невероятному успеху» плана вакцинации. Согласно официальным данным, около 86% населения Великобритании уже прошли вакцинацию двумя дозами, а 67% уже достигли третьей ревакцинации.

Люди гуляют в центре Дублина, Ирландия. (Пикселс)

Однако это не единственная страна в мире, которая решила снять ограничения на международные поездки в 2022 году. Есть и другие страны, которые приняли аналогичные меры и готовы принимать туристов и международных путешественников. Так обстоит дело в Ирландии.

Республика Ирландия , суверенная страна и член Европейского Союза, с 6 марта разрешает въезд в страну международным путешественникам без необходимости представлять график вакцинации, тесты на Covid-19, заполнять карантин или заполнять формы локализации для пассажиров.

Мексика — первая и единственная латиноамериканская страна, которая выбрала такие меры. (ФОТО: МОЙЗЕС ПАБЛО/CUARTOSCURO.COM)

Мексика — единственный случай латиноамериканской страны, которая приняла эти меры. И не только это, но и первое в мире, сделавшее это, с начала января страна перестала требовать, чтобы путешественники сдавали тесты на вакцинацию, выявление коронавируса или карантин после въезда.

Другие европейские страны, такие как Норвегия и Исландия , также отменили требования к въезду для путешественников. Обе скандинавские страны перестали требовать вакцинации или скрининговых тестов на COVID-19 от людей, прибывающих на их территорию

Затем восточноевропейские страны, такие как Венгрия и Румыния , также пошли по тому же пути, и с середины марта они разрешили путешественникам со всего мира въезжать в свои страны, не требуя никаких доказательств.

Карта IATA, показывающая условия каждой страны мира. (Источник: веб-захват)

Точно так же более экзотические страны, такие как Монголия, Йемен и Габон , также решили прекратить требовать сдачи тестов от путешественников со всего мира, и вместе с ними список стран, которые сняли все требования для международных поездок, закрыт.

Чтобы узнать ситуацию в каждой стране мира, вы можете посетить веб-сайт Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) https://www.iatatravelcentre.com/world.php, где вы можете щелкнуть каждую страну и получить информацию о требованиях к въезду. Серым цветом выделены уже упомянутые страны, которые сняли ограничения, синим цветом отмечены такие страны, как Аргентина, которые разрешают въезд пассажирам с требованиями, и темно-синим цветом страны, которые напрямую не разрешают въезд путешественникам любого типа, такие как Афганистан, Мьянма и Северная Корея.

В этом контексте можно быть оптимистом и думать, что все больше стран мира пойдут по этому пути и постепенно снимут ограничения на поездки. Как сектор коммерческих авиакомпаний, так и индустрия туризма отмечают этот тип мер и ожидают, что все больше стран решат снять ограничения и таким образом возобновить международный туризм.

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