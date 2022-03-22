Коста-Рика, Панама и Доминиканская Республика предлагают создать миграционный фонд в США

Сан-Хосе, 21 марта Коста-Рика, Панама и Доминиканская Республика представили в понедельник высокопоставленным должностным лицам США предложение о создании фонда, направленного на предотвращение миграции, а также другие инициативы, связанные с инфраструктурой и поддержкой малого бизнеса. Это предложение появилось на IV саммите Альянса за развитие в демократии (ADD) в составе Коста-Рики, Доминиканской Республики и Панамы, в котором приняли участие президенты этих стран, министры иностранных дел и министры торговли и финансов. Соединенные Штаты были представлены помощником государственного секретаря по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Хосе У. Фернандесом; помощником государственного секретаря по делам Западного полушария Брайаном Николсом; и заместителем администратора USAID в Бюро по Латинской Америке и Карибскому бассейну Марселой Эскобари. Президент Панамы Лауретино Кортизо заявил на пресс-конференции по итогам встречи, что это была «позитивная» встреча, на которой «проблема миграции, с которой сталкиваются наши страны, обсуждалась с общей точки зрения». «Говорили о специальном фонде, потому что, если мы говорим о развитии и видим, как мы уменьшаем поток людей, покидающих свои страны, очевидно, необходимы инфраструктурные проекты, которые создают рабочие места и предоставляют людям возможности», - прокомментировало правительство Панамы. Со своей стороны, президент Коста-Рики Карлос Альварадо пояснил, что «важно и срочно» работать над вопросами миграции, поскольку его страна, а также Панама и Доминиканская Республика являются странами, принимающими как постоянных, так и транзитных мигрантов, и они инвестируют в этот вопрос миллионы долларов. «Мы предлагаем работать с соответствующими фондами, чтобы иметь дополнительное сотрудничество с такими странами, как Соединенные Штаты, а также понимаем, что такой фонд должен решать несколько аспектов: проблемы труда, демократии и изменения климата», - прокомментировал президент Коста-Рики. Альварадо сказал, что президенты хотели начать позиционировать идею этого фонда в дружественных странах и что они поручили своим правительственным командам работать с коллегами по этому вопросу. Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер пояснил, что Соединенные Штаты также сталкиваются с инициативами, связанными с ценами и импортом топлива и природного газа, в контексте текущей ситуации с высокими ценами на углеводороды. На саммите в понедельник президенты также выступили с инициативой поддержки малого бизнеса, возглавляемого женщинами, и среди трех стран был создан Деловой совет, в котором также примут участие бизнесмены из Соединенных Штатов. На встрече присутствовали высокопоставленные представители Центральноамериканского банка экономической интеграции (ЦАБЭИ), Межамериканского банка развития (ИБР) и Андской корпорации развития (CAF), перед которыми президенты подняли вопрос о необходимости продвижения «инновационных» механизмов финансирования экономического развития региона восстановление. Согласно официальной информации, Альянс за развитие демократии (ADD) — это усилия Коста-Рики, Панамы и Доминиканской Республики по укреплению демократических институтов, основанных на общих ценностях и связанных с ними видениях трех стран. Следующий саммит этого механизма политического диалога состоится в сентябре следующего года в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.