Корреа появляется со своими товарищами по команде Близнецов

ФОРТ МАЙЕРС, Флорида, США (AP) — Карлос Корреа встретился со своими новыми товарищами по команде в понедельник, и не терял времени, чтобы завести новых друзей.

Через два дня после того, как он согласился стать самым высокооплачиваемым инфилдером в бейсболе, Корреа вошел в клуб «Близнецы» и предстал перед почти всеми внутри.

Соглашение Корреа на три года и 105,3 миллиона долларов, которое будет выплачивать ему 35,1 миллиона долларов в год и которое имеет возможность расторгнуть соглашение в первой и второй кампаниях, все еще ожидает его физического осмотра и может быть официально объявлено в среду.

Но это не помешало пуэрториканцу отправиться в тур до того, как автобус команды отправился на показательный поединок против Baltimore Orioles в Сарасоте, штат Флорида.

«Это игрок, которого вы хотите иметь в своей команде. Точка», - сказал освободитель близнецов Тайлер Даффи, который был выбран 159 мест после Корреа на драфте 2012 года. «Живите прекрасными моментами и преуспевайте в них. Было весело видеть, что он сделал с Хьюстоном».

Энтузиазм в отношении близнецов ощутим с того момента, как в субботу утром было объявлено решение Корреа. Дважды избранный в Матч всех звёзд и Новичок года Американской лиги в 2015 году, Корреа имел среднее значение забивания 0,279, с базовым процентом 0,366 и 0,485 процентом слаггинга, с 26 хоум-ранами и 92 RBI в 640 выступлениях на тарелках в прошлом сезоне с Хьюстоном.

Будь то сюрприз, что Корреа выбрал близнецов, дебаты о продаже номеров майки игроку с самым дорогим контрактом в команде или понимание того, что решение означает, что команда хочет соревноваться, у игроков было хорошее настроение.

Сделка Корреа состоялась после того, как команда сделала три решающих обмена в прошлые выходные. Они обменяли третьего бейсмена Джоша Дональдсона, ловцов Митча Грейвера и Бена Рортведта и первого раунда Чейза Петти в трех отдельных сделках на приобретение доминиканского ловца Гэри Санчеса, колумбийского полузащитника Джио Уршелы и питчера Сонни Грея.

«Вы чувствуете, что в группе есть еще один уровень ажиотажа», - признал Грей, которого обменяли из «Цинциннати Редс». «Это демонстрирует приверженность совета директоров и неудовлетворенность тем, где мы находимся».

Добавьте к Корреа, 27, дает Близнецам еще одну мощную биту и сильную защиту через центр. Поскольку шесть команд из каждой лиги пройдут квалификацию в послесезонье, приход Корреа даст команде больше шансов выйти в плей-офф.