Спорное отличие Милагро Сала на факультете журналистики Ла-Платы

Милагро Сала, который содержится под стражей в Сан-Сальвадор-де-Жужуй с 2016 года, получил в минувшее воскресенье награду «Родольфо Уолш» от факультета Социальный совет по журналистике и коммуникациям Национального университета Ла-Платы (UNLP) за утверждение «культуры, принципов и ценностей коренных народов».

Это награда, основанная на кирхнеризме, которую уже получили Уго Чавес, Эво Моралес, Лула да Силва, Кристина Киршнер и даже Хебе де Бонафини.

Чтобы дать ей спорное признание, Совет директоров UNLP по журналистике высоко оценил «карьеру и работу» и требования о возмещении ущерба и антидискриминационной политике основателя районной организации Тупака Амару, упоминанию которого способствовала студенческая группа «Родольфо Уолш».

«Эта награда, которую вы мне вручаете, принадлежит всем. Я посвящаю его всем коллегам-политзаключенным страны, которые пожертвовали собой и продолжают защищать Родину, и всем боевикам. В тот день, когда мы празднуем, что в Аргентине больше нет голода, мы перестанем быть там военными », - заявила Сала, заключенная в тюрьму за так называемое дело «Pibes Villeros», по которому она была приговорена к 13 годам тюрьмы, когда получила награду.

В дополнение к призу группа кирхнеристов подарила социальному лидеру футболку «Родольфо Уолш» и картину с флагом коренных народов и белым шарфом с символикой «Бабушки Пласа-де-Майо».

На презентации присутствовали декан Андреа Варела; президент Института культуры провинции Буэнос-Айрес и профессор факультета Флоренсия Сенту; ученый секретарь журналистики Айелен Сидун и советник и преподаватель Ана Негрете. «Эта награда не чужда политическому контексту, в котором мы находимся; она также еще раз подтверждает просьбу наших коллег о свободе. Это также означает акт разоблачения войны в законе, от которой страдают наши латиноамериканские народы », - говорится в документе, представленном группой студенческого центра этого учебного дома.

В предложении члены группы подтвердили, что они считают важным признать тех, кто «также боролся за расширение прав и возможностей женщин, как рабочих и лидеров, и за политику возмещения и перераспределения безработных работников, создание рабочих мест в жилищных кооперативах и текстильные кооперативы».

Милагро Сала позирует с премией «Родольфо Уолш», присужденной ему факультетом журналистики UNLP.

Кроме того, среди мероприятий, отмеченных Sala, были «строительство жилья, начальных и средних школ и колледжей, института высшего образования, медицинских центров, центра комплексной медицинской реабилитации, комплексных общественных центров, детских комнат, столовых, спортивных центров и плавания бассейны и культурные центры». С другой стороны, они подчеркнули, что 58-летняя Сала с самого раннего возраста посвятила себя «предоставлению ответов наиболее пострадавшим секторам Жужуя, первоначально с профсоюзного уровня в 90-х годах, когда голод народа Жужуй привел ее к тому, что она строила молочные чашки в кварталах своего города и участвовала и питают вместе с другими лидерами профсоюзов жесты борьбы и сопротивления, которые характеризовали провинцию тех лет».

Отказавшись от упоминания Сала, законодатель Буэнос-Айреса от организации «Вместе за перемены» Алекс Кэмпбелл представил законодательному собранию провинции проект декларации об отказе от этого закона.

Этой инициативой депутат от оппозиции хочет «выразить свое полное неприятие премии Родольфо Уолша факультета журналистики и социальных коммуникаций Национального университета Ла-Платы (UNLP) Милагро Сала, который отбывает домашнее заключение более шести лет назад и доставка которого была на которой присутствовала женщина-чиновник правительства провинции Буэнос-Айрес». Он подчеркнул: «Государственное образование не может быть достоянием политической партии и быть боевиком, как это уместно для правящей партии».

Алекс Кэмпбелл, депутат Буэнос-Айреса от организации «Вместе за перемены»

Следует напомнить, что общественный лидер отбывает домашнее заключение в городе Сан-Сальвадор-де-Жужуй чуть более шести лет назад после различных случаев, когда ее обвиняют в незаконном объединении в качестве вождя, мошенничестве в государственной администрации и вымогательстве, среди прочих обвинений.

В феврале прошлого года Сала был вовлечен в еще одну полемику по поводу празднования дня рождения, которое он организовал в своей резиденции, в которой приняли участие десятки гостей и даже живое шоу группы cumbia.

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