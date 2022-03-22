Колумбийские студенты используют правильный словарный запас и должны улучшить правописание

Богота, 22 марта Колумбийские студенты используют правильный словарный запас и сохраняют основной предмет своих текстов, но должны улучшить орфографию и использование пунктуации, согласно результатам письменного теста Регионального сравнительного и пояснительного исследования ЮНЕСКО (ERCE) 2019, опубликованного вторник. «Студенты из Колумбии пишут тексты, соответствующие запрошенному лозунгу, сохраняя центральную тему, используя правильный словарный запас и добиваясь согласия между предложениями. Однако работа над орфографией и пунктуацией должна быть усилена», - говорится в заявлении авторов исследования. Результаты были представлены Региональным бюро образования для Латинской Америки и Карибского бассейна (OREALC/UNESCO Santiago) вместе с представителями 16 стран, участвовавших в этом исследовании, добавлена информация. В измерении приняли участие студенты из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Кубы, Коста-Рики, Эквадора, Сальвадора, Гватемалы, Гондураса, Мексики, Никарагуа, Панамы, Парагвая, Перу, Доминиканской Республики и Уругвая. Цель состояла в том, чтобы оценить письменную успеваемость учащихся третьего и шестого классов региона с «реализацией их навыков в подготовке текстов на основе коммуникативной ситуации». Директор OREALC/UNESCO в Сантьяго Клаудия Урибе пояснила, что «письменная речь является очень требовательной компетенцией на когнитивном уровне, и, в отличие от устной речи, она не развивается у большинства людей естественным путем». ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ В COLOMBIA Третьим классам нужно было написать повествовательное письмо о поездке и текст для представления танца, а шестиклассникам было предложено письмо с просьбой и описательный текст несуществующего животного. Эксперты рассмотрели дискурсивную и текстовую область, а также правила удобочитаемости, включая орфографию и пунктуацию. Например, третьеклассники лучше работали в текстовой области, чем в дискурсивной области, поскольку 63% из них написали тексты в жанре, отличном от запрашиваемого. Аналогичным образом, 75% студентов написали тексты без повторов и неточностей в употреблении слов, в то время как 90% придерживались центральной темы и «в основном соблюдали соглашение в предложениях, не представляя ошибок». В случае учащихся шестого класса колумбийские учащиеся «адаптировались к намеченной цели (52 процента при написании письма и 84 процента - описательный текст), но испытывали большие трудности с включением формальных аспектов, необходимых для каждого пола (46 процентов учащихся пишут письмо и 53 процента - описательный текст)». Основная проблема заключалась в том, что 17% опрошенных при написании письма и 14% при написании описательного текста не использовали пунктуацию. «Написание — это рекурсивный процесс, который всегда можно улучшить. С этой точки зрения, выполнение упражнений и рубрик в классе, которые включают планирование того, о чем будет написано, написание этой идеи, а затем ее анализ, очень важно для развития и улучшения письма учащихся», - сказал координатор Латиноамериканской лаборатории по оценке Качество образования (LLECE). Карлос Энрикес. ШЕФ джга/джок/дмт