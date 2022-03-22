Колумбия: Рейнальдо Руэда работает со всей командой перед решающим матчем с Боливией

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Argentina v Colombia - Estadio Mario Alberto Kempes, Cordoba, Argentina - February 1, 2022 Colombia coach Reinaldo Rueda REUTERS/Agustin Marcarian - HP1EI211TZV2E

Национальная сборная Колумбии сыграет свой последний домашний матч в отборочном туре Южной Америки до 2022 года в Катаре. Это будет перед его боливийским коллегой, в следующий четверг, 24 марта, в 6:30 дня на стадионе «Метрополитано» в Барранкилье. Через два дня после этой встречи Рейнальдо Руэда проведет первую тренировку со всей группой игроков.

Последними игроками, прибывшими в понедельник, 21 марта, были Луис Мюриэль, Давинсон Санчес, Матеус Урибе, Рафаэль Борре и Уильям Тесильо. Эти игроки во вторник утром провели восстановительные работы, а во второй половине дня они отправятся в спортивный штаб Колумбийской федерации футбола для групповой работы.

Некоторые из этих призывов надеть майку национальной сборной - нападающий «Бока Хуниорс» Фрэнк Фабра и нападающий «Фейеноорда» Луис Синистерра, которые пообщались с прессой и поделились своими впечатлениями о предстоящем испытании Колумбии в этот день ФИФА.

Первым выступил Фрэнк Фабра, который вернулся после года отсутствия. Там он рассказал, что было одним из ключей к тому, чтобы быть в одном из его лучших спортивных моментов в возрасте 31 года:

Что касается возможности не пройти квалификацию в Катар 2022, Фабра искренне заверил, что это тема, которая не обсуждается во внутренней команде. На данный момент все силы нацелены на то, чтобы претендовать на самый важный турнир национальной сборной в мире:

Затем настала очередь Луиса Синистерры, который пришел в национальную сборную после того, как забил в голландском классическом матче против «Аякса» и стал фигурой в Лиге конференций. Вингер призвал к спокойствию перед матчем Венесуэлы и первым беспокойством о сопернике Боливии в следующий четверг, 24 марта:

О том, как проходят ключевые матчи квалификации в Катар 2022 года в составе, молодой игрок прокомментировал:

Наконец, Синистерра проявил самокритику и заверил, что, хотя в колумбийской команде много талантов, необходимо выложиться более чем на 100%, чтобы получить шесть очков в обоих матчах:

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