Колумбия: Рейнальдо Руэда работает со всей командой перед решающим матчем с Боливией

Национальная сборная Колумбии сыграет свой последний домашний матч в отборочном туре Южной Америки до 2022 года в Катаре. Это будет перед его боливийским коллегой, в следующий четверг, 24 марта, в 6:30 дня на стадионе «Метрополитано» в Барранкилье. Через два дня после этой встречи Рейнальдо Руэда проведет первую тренировку со всей группой игроков.
Последними игроками, прибывшими в понедельник, 21 марта, были Луис Мюриэль, Давинсон Санчес, Матеус Урибе, Рафаэль Борре и Уильям Тесильо. Эти игроки во вторник утром провели восстановительные работы, а во второй половине дня они отправятся в спортивный штаб Колумбийской федерации футбола для групповой работы.
Некоторые из этих призывов надеть майку национальной сборной - нападающий «Бока Хуниорс» Фрэнк Фабра и нападающий «Фейеноорда» Луис Синистерра, которые пообщались с прессой и поделились своими впечатлениями о предстоящем испытании Колумбии в этот день ФИФА.
Первым выступил Фрэнк Фабра, который вернулся после года отсутствия. Там он рассказал, что было одним из ключей к тому, чтобы быть в одном из его лучших спортивных моментов в возрасте 31 года:
Что касается возможности не пройти квалификацию в Катар 2022, Фабра искренне заверил, что это тема, которая не обсуждается во внутренней команде. На данный момент все силы нацелены на то, чтобы претендовать на самый важный турнир национальной сборной в мире:
Затем настала очередь Луиса Синистерры, который пришел в национальную сборную после того, как забил в голландском классическом матче против «Аякса» и стал фигурой в Лиге конференций. Вингер призвал к спокойствию перед матчем Венесуэлы и первым беспокойством о сопернике Боливии в следующий четверг, 24 марта:
О том, как проходят ключевые матчи квалификации в Катар 2022 года в составе, молодой игрок прокомментировал:
Наконец, Синистерра проявил самокритику и заверил, что, хотя в колумбийской команде много талантов, необходимо выложиться более чем на 100%, чтобы получить шесть очков в обоих матчах:
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ: