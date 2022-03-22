Chispazo: победные результаты в понедельник, 21 марта

Национальная лотерея общественной помощи поделилась выигрышной комбинацией розыгрыша Chispazo 21 марта этого года.

Хорошо защитите свой билет, это очень ценно, потому что это официальное доказательство того, что вы выиграете приз, храните его в надежном месте и позаботьтесь о том, чтобы он не был поврежден.

Помните, что у вас есть до 60 календарных дней, считая со дня после соответствующего конкурса, чтобы получить свои деньги. По истечении этого срока право на получение приза истечет, и его конечным пунктом назначения станет Казначейство Федерации в интересах государственной помощи.

Все призы присуждаются в национальной валюте и на условиях, указанных на обратной стороне билета, а также в соответствии с правилами розыгрыша или рассматриваемого розыгрыша. Прогнозы будут удерживать налог, как это предусмотрено в статье 163 Закона о подоходном налоге.

Розыгрыш: 8976

Дата: 21 марта

Выигрышная комбинация: 02, 05, 16, 20 и 21

Чтобы увидеть живой розыгрыш этого и каждого из призов, проводимых Национальными лотерейными прогнозами, перейдите перейдите по этой ссылке.

Chispazo проводит два розыгрыша в день, с понедельника по воскресенье, поэтому вы можете зарегистрироваться на следующие издания: Chispazo de las Tres, который проводится в 15:00 днем, и Chispazo Clásico, который проходит в 21:00.

Ознакомьтесь с полным списком результатов розыгрышей Chispazo, количеством призов и выигранными суммами здесь. По этой ссылке вы найдете всех исторических победителей розыгрыша.

(Фото: Куартоскуро)

Как вы играете в Чиспазо?

Чтобы играть в Chispazo, вам нужно купить колесо за 10 песо, в котором пять квадратов по 28 чисел в каждом, поэтому вы можете составлять разные комбинации. Вам нужно выбрать номера, на которые вы хотите играть.

Вы также можете указать своему агенту прогноза, чтобы он вводил цифры для вас в систему без использования рулевого колеса.

Если вы предпочитаете оставить все на волю случая, попросите своего агента по прогнозам Chispatico, система подберет для вас номера случайным образом.

Урна случайным образом доставит сферы с соответствующими номерами. Чтобы выиграть, номера должны совпадать с теми, которые вы выбрали, как минимум два, чем больше совпадет, тем выше приз.

Если в розыгрыше нет победителей за первое место, фондовый рынок распределяется между победителями, занявшими второе место, если второе место не выигрывает, фондовый рынок распределяется между победителями, занявшими третье место и так далее.

(Фото: Cuartoscuro)

Что такое Национальная лотерея?

Национальная лотерея государственной помощи - это децентрализованный институт Федеральной государственной администрации, который отвечает за проведение розыгрышей денежных призов, предназначенных для государственной помощи, то есть сбор денег для федерального правительства, и который переориентирован на добиваясь равенства, мексиканцы могут самостоятельно удовлетворять свои насущные потребности.

Она обладает правосубъектностью и собственными активами, поскольку получает бюджетные ресурсы от федерального правительства и самостоятельно финансируется за счет прибыли тех, кого она получает.

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