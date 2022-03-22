Китайский долг по недвижимости Evergrande призывает проявлять осторожность в связи с задержкой аудита

Задолженный китайский гигант недвижимости Evergrande во вторник предупредил инвесторов быть осторожными, объявив, что он отложит презентацию результатов своего аудита 2021 года, через день после приостановки торгов акциями на Гонконгской фондовой бирже.

Компания заявила, что не сможет опубликовать результаты аудита 2021 года к концу марта, как того требуют гонконгские стандарты листинга.

«Из-за резких изменений в операционной среде компании со второй половины прошлого года (...), а также последствий вспышки COVID-19 компания не сможет вовремя завершить аудиторские процедуры», - говорится в сообщении Evergrande на Гонконгской фондовой бирже.

Политика Китая по сдерживанию чрезмерной задолженности в секторе недвижимости ударила по Evergrande, одному из крупнейших застройщиков страны с долгом в 300 миллиардов долларов.

Приостановка торговли вашими акциями останется в силе до публикации финансовой информации в соответствии с рыночными правилами.

Это была вторая приостановка в этом году, предшествовавшая истечению срока обязательства в 2 миллиарда долларов, которые должны были выплатить в среду и еще один в апреле на сумму 1,4 миллиарда долларов.

Evergrande также призвал инвесторов сохранять осторожность «перед лицом операционных и финансовых проблем, с которыми сталкивается группа, и особенно давления, с которым она сталкивается в связи с долговыми обязательствами».

Компания заявила, что завершит текущие проекты и доставит их покупателям в попытке сохранить их долг.

Предыдущие попытки платить поставщикам и подрядчикам из-за кризиса привели к протестам покупателей жилья и инвесторов в штаб-квартире группы в Шэньчжэне, Юг, в сентябре.

Проблемы Evergrande затронули весь китайский сектор недвижимости и привели к дефолту некоторых небольших фирм.

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