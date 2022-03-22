China Zijin инвестирует 380 млн долларов в завод по производству лития в Аргентине

Буэнос-Айрес, 21 марта (EFE). - Китайская горнодобывающая компания Zijin через свою дочернюю компанию Liex инвестирует 380 миллионов долларов в строительство завода по производству карбоната лития в северной аргентинской провинции Катамарка, сообщили официальные источники в понедельник. Представители китайской компании объявили на встрече с министром производственного развития Аргентины Матиасом Кулфасом и губернатором Катамарки Раулем Джалилем, что завод будет построен на месторождении Трес-Кебрадас, расположенном в 170 километрах от города Фьямбала (Катамарка). Согласно заявлению министерства производственного развития Аргентины, основанному на инвестициях в 380 миллионов долларов от Liex, дочерней компании Zijin в Аргентине, «этот проект создаст более 1000 прямых и косвенных рабочих мест в регионе». «Строительство завода по производству карбоната лития в Трес-Кебрадас предоставляет огромные возможности для работы и местного развития для провинции Катамарка и северо-запада Аргентины», - заявила министр горнодобывающей промышленности Аргентины Фернанда Авила. Горнодобывающий проект Tres Quebradas расположен в 30 километрах от чилийской границы и находится на высоте 4200 метров над уровнем моря. В рамках этой инициативы планируется производить на первом этапе 20 000 тонн карбоната лития в год с целью удвоения его в среднесрочной перспективе. Предполагается, что производство на объекте начнется к концу 2023 года, а срок его полезного использования составит около 50 лет. ШЕФ нк/лаа