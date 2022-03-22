China Eastern отменила более 1900 рейсов после аварии, в результате которой погибли 132 человека в Гуанси

The logo of China Eastern Airlines is pictured at Beijing Capital International Airport in Beijing, China March 21, 2022. REUTERS/Tingshu Wang

Авиакомпания, которая выполняла рейс, разбившийся в этот понедельник в южной провинции Гуанси с 132 людьми на борту, China Eastern, сегодня отменила более 1900 рейсов в азиатской стране в 12:00 по местному времени (02.00 по Гринвичу), сообщает финансовое издание Sina Finance.

Эта цифра составляет около 90 процентов рейсов, которые должны были выполняться сегодня по всему Китаю.

Аэропорт в южном городе Куньмин, откуда вчера вылетел разбитый самолет, также пережил многочисленные отмены во вторник: незадолго до полудня власти аэропорта отменили 223 рейса, что составляет примерно 60% рейсов, которыми он должен был управлять сегодня.

Авиакомпания, вторая по величине в стране по количеству пассажиров, в понедельник распорядилась, чтобы все ее самолеты Boeing 737-800, модель разбившегося самолета, остались на земле после аварии до получения дополнительной информации о том, что произошло, сообщает местная пресса.

Компания отменила 90% рейсов, запланированных на сегодня. REUTERS/Джина Мун

Другие китайские компании, такие как Shanghai Airlines и China United Airlines, также решили пока посадить свои 737-800.

Согласно данным, предоставленным Sina Finance, 23 китайские авиакомпании имеют в своем парке 737-800 моделей, а 853 рейса этой модели были запланированы на вторник в азиатской стране.

Это событие привело к снижению рыночной стоимости акций China Eastern: ее акции упали сегодня на 6,15% на Шанхайской фондовой бирже и 6,3% на Гонконгской фондовой бирже, где она также котируется.

Самолет, разбившийся в понедельник, пролетел между городами Куньмин (юго-запад) и Гуанчжоу (юго-восток) и взлетел в 13.15 по местному времени (05.15 по Гринвичу) в понедельник, прежде чем мчаться на берег в Гуанси в 14.38 по местному времени (06.38 по Гринвичу), при этом черные ящики или выжившие не были найдены в данный момент во время спасения задачи, которые продолжаются и сегодня.

Предполагалось, что полет продлится один час сорок минут, в течение которых почти семилетнему самолету пришлось преодолеть 1357 километров между двумя городами.

Вскоре после события председатель КНР Си Цзиньпин призвал провести расследование для выяснения как причин аварии «как можно скорее», так и других возможных вопросов безопасности в секторе гражданской авиации.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Спасатели сражались с дождем и грязью во вторник в поисках следов 132 человек на борту Boeing-737 в Восточном Китае.

Надежды найти выживших рухнули почти через день после крушения этого Boeing 737-800, которая может стать самой смертоносной авиакатастрофой Китая почти за три десятилетия.

По данным специализированного трекера полетов FlightRadar24, самолет потерял почти 21 250 футов (6477 м) всего за одну минуту, прежде чем исчезнуть с экранов радаров.

Затем, после короткого подъема, он снова упал на 1410 м, согласно трекеру, и достиг 983 м над землей. Он исчез с радаров в 14H22 (06H22 GMT).

В общей сложности он потерял более 26 000 футов (около 8000 метров) всего за три минуты, прежде чем врезаться в склон горы.

Президент Си Цзиньпин призвал провести тщательное расследование, чтобы «как можно скорее определить причины аварии».

(с информацией, полученной от ОСЕ и АФП)

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: