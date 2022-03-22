Китай граничит с городом с населением 9 миллионов человек в условиях вспышки коронавируса

Китай ограничил промышленный город с населением 9 миллионов человек из-за вспышки коронавируса, который распространяется по стране, и во вторник было зарегистрировано более 4700 случаев заболевания, волна инфекций, которая проверяет его стратегию «нулевого ковида».

Во вторник в Шэньяне, промышленном центре, где находится завод BMW, зарегистрировано 47 случаев заражения. Власти приказали жителям деревни оставаться дома и объявили, что они не смогут уехать без отрицательного результата теста, проведенного в предыдущие 48 часов.

Город является столицей провинции Ляонин, граничащей с городом Цзилинь (север), эпицентром нынешней эпидемической волны из-за омикронного варианта.

Во вторник органы здравоохранения сообщили о 4770 новых случаях заболевания по всей стране, в основном в Цзилине, в то время как город Шэньян, также на севере, был заключен в тюрьму в понедельник вечером.

В последние недели Китай поспешил искоренить инфекционные вспышки с помощью целенаправленных локдаунов и массового тестирования. В субботу он сообщил о двух смертельных случаях от covid-19, первом более чем за год от коронавируса.

Власти предупредили об экономическом риске постоянных закрытий, поскольку страна стремится сбалансировать кризис здравоохранения с потребностями второй по величине экономики в мире.

Председатель КНР Си Цзиньпин на прошлой неделе настаивал на необходимости «минимизировать влияние» пандемии на экономику, но в то же время призвал власти «придерживаться» нынешней политики «нулевого ковида».

Нынешняя волна инфекций подвергла испытанию эту китайскую политику, вынудив власти освободить больничные койки с пациентами с умеренными симптомами.

Некоторые города, такие как Шанхай, наложили ограничения на конкретные здания, предотвращая закрытие всего города, несмотря на то, что в нем ежедневно регистрируется до сотен инфекций.

Между тем, технологический центр Шэньчжэня объявил в понедельник о снятии недельного локдауна после смягчения некоторых мер в пятницу, чтобы минимизировать влияние вируса на его экономику.

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