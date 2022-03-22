Чили начинает обсуждать новый выход пенсионных фондов на пенсию

Сантьяго де Чили, 21 марта Палата депутатов Чили одобрила в этот понедельник идею обсуждения нового вывода 10% пенсионных фондов - спорной меры, которая была одобрена трижды во время пандемии COVID-19. Приемлемость инициативы была одобрена 117 голосами против 26 после того, как аналогичное предложение было отклонено в декабре. Этот проект, в котором участвуют семь левых депутатов, направленный на облегчение разрушенной национальной экономики после кризиса в области здравоохранения, позволяя всем вкладчикам снимать десятую часть своих пенсий, управляемых частными фондами с обязательными взносами. С момента появления COVID-19 было одобрено три дополнительных снятия 10% из пенсионных фондов, что до сих пор включало выплату более 50 миллиардов долларов организациям, управляющим этими деньгами, администраторам пенсионных фондов (AFP). Утверждение отзыва было спорным во всех трех случаях, хотя в конечном итоге они были одобрены даже при поддержке правых законодателей, которые в начале были более неохотно. Идея утверждения этого проекта неосуществима после того, как аналогичная инициатива была отклонена в декабре из-за возможных последствий, которые она может иметь для экономики, учитывая, что изъятие увеличивает объем оборотного капитала и может повлечь за собой более высокую инфляцию. Чили переживает резкий рост цен: ИПЦ вырос на 7,8% за последние 12 месяцев, что привело к тому, что Центральный банк повысил базовую процентную ставку на 150 пунктов, с 4% до 5,5%, что является самым высоким уровнем с 2011 года. Пенсионная система Чили, созданная во время диктатуры Аугусто Пиночета (1973-1990), является пионером в области индивидуальной капитализации и требует, чтобы каждый работник ежемесячно отчислял 10% своей зарплаты в фонд, управляемый частными компаниями, AFP. В последние годы его широко критиковали за скудные пенсии, которые он предоставляет: половина чилийских налогоплательщиков получает менее 215 000 песо (280 долларов) в месяц пенсии, согласно данным Фонда Сола.