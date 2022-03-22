Brent поднимается на 3% при открытии и снова приближается к 120 долларам

Мадрид, 22 марта Цена барреля нефти Brent с поставкой в мае продолжает расти и повышается на 3% на открытии во вторник, снова приближая ее к 120 долларам, уровню, на котором она не торгуется с 8 марта. При 7,30 доллара Brent вырос на 3,11 процента до 119,22 доллара. Вчера эталонная сырая нефть Европы взлетела на 7,41% на лондонском фьючерсном рынке, что, по мнению экспертов, обусловлено войной в Украине без признаков возможного близкого решения, а после выходных атаки йеменской группы хуситов вызвали временное падение производства на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco. К этому следует добавить слова Международного энергетического агентства (МЭА) на прошлой неделе о том, что оно предупредило, что нефтяной рынок будет иметь дефицит предложения во втором квартале, согласно аналитикам IG. Сегодня Brent может продолжить свою четвертую сессию подряд вверх после начала прошлой недели с резких падений, которые опустят ее ниже 100 долларов за баррель.