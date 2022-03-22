Борис Беккер предстал перед судом в Лондоне за сокрытие своих активов и трофеев

Лондон, 22 марта Немецкий теннисист Борис Беккер, победитель шести турниров Большого шлема, на этой неделе находится под судом в Лондоне за сокрытие своих активов, включая имущество и свои трофеи Wimbledon и Australian Open, когда объявил о банкротстве в 2017 году. Номер один в мире был обвинен по 24 пунктам в центральном здании лондонского суда, в том числе по девяти пунктам в непредставлении своих трофеев и других наград, по семи пунктам в сокрытии имущества стоимостью 1,5 миллиона евро, по пяти пунктам в нераскрытии активов, таких как дома в Германии и Лондоне, и банковские сборы за акции и счета, два обвинения за кражу имущества на сумму 500 000 евро и одно за сокрытие долга в размере 825 000 евро. 54-летняя Беккер отвергла все обвинения и предстанет перед судом, который может продлиться до трех недель. Немец объявил о банкротстве в июне 2017 года, и обвинения, в которых он обвиняется, произошли в период с мая по октябрь того же года. «Господин Беккер действовал нечестно в отношении владения различными активами, которые он неоднократно скрывал. Обвинение утверждает, что Беккер делала это до и после подачи заявления о банкротстве», — заявила прокурор Ребекка Чалкли. Среди предметов, от которых Беккер не отказался, чтобы погасить свой долг, были его трофеи на Уимблдоне в 1985 и 1989 годах, а также трофеи Открытого чемпионата Австралии в 1991 и 1996 годах и золотая олимпийская медаль, завоеванная в Барселоне в парной категории. Беккер также скрыл 1,13 миллиона евро от продажи автомобиля Mercedes в Германии, а также не задекларировал два дома в Германии и один в Лондоне. Она также не сообщила о кредите, полученном от банка на сумму 825 000 евро. «На протяжении сотен лет люди, объявившие о банкротстве, злоупотребляли системой и играли с ней, действуя недобросовестно. Эти люди должны быть наказаны за это, и, по мнению обвинения, именно этим и занималась Беккер», — заявил Чалкли. Беккер присутствовал в здании суда Southwark, в лондонской столице, в сопровождении своей партнерши, Лилиан де Карвалью Монтейру, и помогал немецкий переводчик. В последние годы Беккер совмещает свою работу в качестве тренера, помогая теннисистам, таким как Новак Джокович, с работой комментатора в СМИ, как он обычно делает на Уимблдонском турнире с британской сетью BBC.