«Черные орлы» угрожают лидерам из Валье-дель-Каука, которые будут поддерживать Исторический пакт

В этот понедельник, 21 марта, была выпущена брошюра, подписанная военизированной группой «Черные орлы», в которой группе общественных лидеров из департамента Валье-дель-Каука угрожает смертью, включая эпидемиолога Райана Эль-Баркачи, который выступает в качестве руководителя дебатов Исторического пакта в этом регион на юго-западе Колумбии.

В документе, подписанном Западным блоком военизированной группировки, связанной с незаконным оборотом наркотиков, они указывают, что провели «полевое расследование» на территории поведения тех, кого они называют предполагаемыми политическими лидерами, которых, по их словам, они проводят «контрразведку в городах». и города, ищущие, как дестабилизировать ситуацию и добиться власти».

«Мы продолжаем выполнять свое слово, чтобы очистить всех тех так называемых коренных и общественных лидеров, которые являются чумой Колумбии, мы уже начали в Кауке и продолжим в долине. Пришло время покончить с левыми политиками, партизанами, которые поддерживают так называемый Исторический пакт», — говорится в письме преступной группы.

Они также указали, что начинают «охоту» и не успокоятся «пока все не окажутся в подполье», отметив, что знают, что «замаскируются» между советами, ассоциациями и фондами коренных народов, отметив при этом, что как ультраправая вооруженная группировка они будут защищать с оружием Колумбийские рабочие, которые ежедневно борются за то, чтобы забрать свои семьи.

Угрозы убийством адресованы Райану Эль-Баркачи, Эмилио Валенсии, Эдгару Патиньо, Алексу Квитумбо, Йейсону Рамосу, Кристьяну Ривере, Джульетте Кучильо, Альберто Гуасируме и Лидерману Адраде, которые упоминаются в брошюре с указанием муниципалитетов, из которых происходят некоторые общественные лидеры.

«Они думали, что мы играем, и теперь они знают, как мы играем, у нас есть конкретная информация о том, где они живут, и охота началась. Наша цель — очистить Колумбию от левосторонней чумы, которая нужна режиму рабства. Мы не позволяем себе сломать себя. Для плана заказа и права уборки», заключил документ.

Эти угрозы совпадают с угрозами, о которых сообщили коренные общины Каука, которые сообщили о запугивании их преступниками, утверждающими, что они принадлежат к «Черным орлам». В данном случае брошюра была представлена избранным сенатором по специальному обрезанию коренных народов Аидой Килькуэ, которая заявила, что эти события повторяются, поскольку ей угрожают не в первый раз, следует отметить, что в январе этого года Infobae сообщила об угрозах в его адрес.

Килкью осудил через свой аккаунт в Twitter, что 7 марта группе лидеров коренных народов в Кауке угрожали «Черные орлы», а после этого лидер Миллер Корреа был убит. Несмотря на постоянное давление со стороны нелегалов, по всей видимости, никаких мер по исправлению положения принято не было, поскольку осада продолжается. Избранный конгрессмен подчеркнул:

«7 марта нескольким лидерам Кауки угрожали «Черные орлы», а 8 позже Тутенас Миллер Корреа был убит. Сегодня, 16 марта, выходит новая брошюра, угрожающая лидерам народа Наса. Война настолько натурализована, что, похоже, это не имеет значения».

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