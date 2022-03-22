Бен Симмонс из Бруклин Нетс страдает грыжей межпозвоночного диска и будет выписан на неопределенный срок

Чикаго (США), 21 марта австралийский баскетболист Бен Симмонс, игрок «Бруклин Нетс», страдает от грыжи диска, которая мешает ему нормально тренироваться, поэтому он останется вне в течение неопределенного периода времени, сообщил в понедельник канадский тренер Стив Нэш. «У него была эта проблема пару лет назад, он страдал от нее за свою карьеру. И я полагаю, что боль снова усилилась», — заявил Стив Нэш в преддверии матча Бруклин Нетс против Юты Джаз. Нэш почувствовал, что Симмонс перенес эту проблему несколько месяцев назад и что с тех пор, как боль стала более острой, спина его игрока не вернулась в норму. «Надеюсь, он скоро выздоровеет», - добавил тренер, который пока не смог рассчитывать на Симмонса с тех пор, как его команда присоединилась к нему 10 февраля в операции, которая привела Джеймса Хардена к подписанию за «Филадельфию 76ерс». Нэш, страдавший проблемами со спиной на протяжении всей своей блестящей карьеры в НБА, подчеркнул, что эти травмы особенные, поэтому он не может дать совет своему игроку, как их вылечить. «У меня были проблемы со спиной, но это разные вещи. Мне очень трудно поделиться своим опытом, потому что моя спина была другой. Никогда не знаешь, как он отреагирует», - сказал он. «Однажды ты прекрасно себя чувствуешь, а в следующий понимаешь, что это серьезная проблема. Вы должны набраться терпения и посмотреть, как она развивается», - добавил он. В свое время в качестве игрока в «Финикс Санз» Нэш раньше лежал на земле, чтобы снять давление на спину, когда находился на скамейке запасных. Последний матч австралийского игрока датируется июнем 2021 года, когда он играл в 76ers. ШЕФ ам/кав