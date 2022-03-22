Белинда: «Поп улучшился, но все равно мачо»

Хавьер Эрреро Мадрид, 22 марта Запись в Испании сериала Netflix «Bienvenidos a Eden», в котором она играет одну из выдающихся ролей, вернула мексиканскую поп-звезду Белинду к своим корням, стране, где она родилась, а также нашла вдохновение для работы над своим первым альбомом с 2013 года и к новым иллюзиям. Трудно не спросить этого композитора, исполнительницы и актрисы, которая начинала свою карьеру еще в детстве и которая часто больше контролируется в СМИ за увиденное, чем из-за ее творчества, об условиях художественной среды, особенно музыки, и различных требованиях, предъявляемых к ним и им. «Это совершенно несправедливо. Она улучшилась, но она все еще мачо», - сожалеет прозванная «поп-принцесса», прежде чем вспомнить, что «с тех пор, как она была маленькой девочкой», на ее первой работе в детских мыльных операх они сказали ей, что «девочки хотят видеть мальчиков», поэтому они попросили актрис встать «позади». Белинда Перегрин (Мадрид, 1989) осуждает, что ей еще предстоит терпеть некоторый скептицизм как композитор и сегодня. «В моих темах все еще пять авторов, потому что отдается должное всем, кто участвует, как и должно быть, даже если они поставили предложение или слово. — О, конечно, она ничего не сделала, — склонны думать они. Это всегда так, когда женщина, возможно, сделала 80% «, сожалеет он. Он объявляет себя поклонником Ригоберты Бандини, испанской певицы и автора песен, автора таких песен, как «Perra» или «Ay Mamá», которые стали официальным гимном демонстраций последнего Международного женского дня. «Я бы с удовольствием поработал с ней. На самом деле, я написал ему в Instagram, но он мне не ответил. Пожалуйста, Ригоберта, ответь мне!» , спрашивает через Efe. СЛЕДУЮЩИЙ АЛЬБОМ В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ В последнее время ее музыкальный аспект был больше сосредоточен на сотрудничестве с другими артистами, например, в 2021 году в хите «Школьница» с Лолой Индиго, еще одной вдохновляющей темой для женщин. «Мне понравилось с самого начала, потому что оно другое. В этих городских песнях тема женской силы никогда не затрагивалась с детства. Это также дало мне возможность быть в студии Лолы, которая является великим художником, которым я очень восхищаюсь как личность», - говорит она о том, что привело ее к тому проекту. Удивительно, однако, что он не выпустил больше альбомов с тех пор, как в 2013 году он выпустил пятый альбом в своей карьере «Catarsis». «Когда я делаю запись, я получаю 100 на 100. Мне нужно вдохновиться и понять, почему, но сейчас не время. У меня нет другого ответа», - просто утверждает он в отношении этого длительного периода времени. Затем он подтверждает, однако, что «нам не придется долго ждать», чтобы снова насладиться LP с его подписью. «Это очень вдохновляет», - говорит она, признавшись, что ее работа в сериале «Добро пожаловать в Эдем» во многом связана с этим новым состоянием и помещает ее подписчиков в новости, «которые будут услышаны очень скоро». БОЛЬШЕ ПРОЕКТОВ В ИСПАНИИ? Эти съемки для Netflix позволили ему установить длинный сезон в Испании, где он не исключает, что его чаще видят с новыми проектами. В этом смысле скрещивание взглядов соучастников с его командой практически подтверждает выступление на предстоящих празднествах Pride в Мадриде. «Надеюсь, что да. Я бы с удовольствием. Я собираюсь быть здесь следующие 6 месяцев своей жизни и я счастлив видеть восход солнца в Мадриде», - говорит он. В этой связи он также с энтузиазмом получает предложение сняться в мюзикле на Гран-Виа после его дебюта в 2019 году в этой области с «Hoy no me puedo lift», который он исполнил в Мексике. «Мюзиклы замечательные, а «Сегодня я не могу встать» был моим любимым. Хотел бы я сделать это здесь», - подписывается он альтом. Песни Мекано, которые она слушала в детстве через родителей, - лишь некоторые из многих вещей, которые продолжали связывать ее с корнями по эту сторону Атлантики. Дочь испанки говорит, что, хотя она переехала с семьей в Мексику с 4 лет, ее отношения со страной рождения очень присутствуют в ее повседневной жизни. «Я провел в Испании больше времени, чем все думают, например, летом или Рождеством. Это мой дом, и он всегда будет, из-за моих корней, из-за музыки, которую я слушаю, из-за моих родителей и из-за еды», - подчеркивает он, прежде чем заверить, что «где бы вы ни находились, в вашем доме картофельный омлет, ветчина серрано и помидоры pa amb» от закона». ШЕФ jhv (значок) (фото) (видео)