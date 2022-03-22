Смертельный водитель в Бельгии обвиняется в непредумышленном убийстве

Брюссель, 22 марта Бельгийские власти ведут расследование в связи с убийствами, избиениями и недобровольными повреждениями, приведшими к смерти, а не убийству водителя автомобиля, который рано утром с субботы по воскресенье протаранил толпу в Ла-Лувьере (юг), убив шесть человек и серьезно ранив десять других. Мужчина за рулем BMW 5 серии, который спровоцировал трагедию, наехав на группу из примерно 150 человек, готовящихся отпраздновать карнавал в городе Ла-Лувьер, 34-летний бельгиец, которого называют Паоло Ф., все еще находится в заключении, сообщил во вторник министр юстиции Винсент Ван Квикенборн. Максимальный срок, который ему грозит, составит 5 лет тюрьмы, в то время как, если бы ему было предъявлено обвинение в убийстве, он мог бы быть приговорен к 30 годам лишения свободы. Его спутница в автомобиле, его двоюродная сестра Нино, 32 года, которая также дала показания сегодня вечером перед следственным судьей в соседнем городе Турне, был освобожден на испытательный срок по обвинению в безоказании помощи. Как объяснил местной прессе адвокат водителя, в момент драмы он разговаривал с пассажиром и не понимал, что улица полна людей, «а потом, через несколько секунд, столкнулся с трагедией». «Внутри его автомобиля взорвались окна, в салон вошли два человека, он даже не заметил, рядом был человек, лобовое стекло взорвалось, он сам был наполнен кровью, потому что его голова ударилась о лобовое стекло, он ничего не мог видеть, он слышал крики, он слышал стучит в его транспортное средство, он даже не представлял в тот момент, что было на карнавале», - заявил адвокат Фрэнк Диссеполи. Согласно тестам слюны, проведенным после факта, водитель был бы немного выше разрешенного лимита алкоголя, но власти все еще ждут результатов анализов крови, чтобы проверить, находился ли он под воздействием наркотиков. В то же время технические специалисты проверяют транспортное средство, чтобы выяснить, почему оно не тормозило в момент удара, который, по словам юриста, ехал около 80 или 90 километров в час по дороге с максимальным ограничением 50. Согласно местным средствам массовой информации, два пассажира автомобиля, которые проживали в этом районе, оставили женщину у себя дома непосредственно перед инцидентом, в одном километре от улицы Канадиенс, где произошло столкновение, в районе Стрепи-Бракеньи в Ла-Лувьере, валлонском муниципалитете примерно в 60 км к югу от Брюссель с населением около 80 000 человек. ШЕФ джаф/мб/фп