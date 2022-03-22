Азучена Урести ответила AMLO после того, как обвинила ее в том, что она является классисткой за продажу тлайудас в AIFA

Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал некоторые новости, которые произошли во время открытия Международного аэропорта Фелипе Анхелеса (AIFA), которое состоялось 21 марта, как секретные. Во время ее пресс-конференции 22 марта ведущая Grupo Mileno Азучена Урести была выделена, заявив, что главной историей была дама, продающая тлайудас.

«Не только она, это вообще газеты, СМИ и миллионы людей очень расстроены тем, что консерватизм в Мексике всегда существовал», - остановился он.

В ответ на свой комментарий журналистка ответила в своем личном аккаунте:

Где вы читаете классику, в которой обвиняете меня? Я сообщил о происходящем без оговорок и суждений. Кстати, президент, я все еще жду доказательств всего, что вы меня обвинили.

Следует отметить, что начало работы нового аэропорта было событием, на котором было все: там, где можно было не только увидеть путешественников первых рейсов AIFA, десятки людей воспользовались возможностью продать предметы, начиная от сережек, кварца и заканчивая чучелами и «штампами» президента Лопес Обрадор.

На месте присутствие дамы, которая поселилась возле парковки аэропорта с небольшим анафре, чтобы продать тлайудас, золотисто-зеленый омлет, намазанный фасолью, кактусом и сальсой, так как очередь на покупку составляла почти 20 метров.

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