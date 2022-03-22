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вторник 22 март 2022
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Россия

Азучена Урести ответила AMLO после того, как обвинила ее в том, что она является классисткой за продажу тлайудас в AIFA

Журналист напомнил, что президент все еще ожидает представления доказательств других обвинений, которые он выдвинул против него

Newsroom Infobae

22 март 2022

Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал некоторые новости, которые произошли во время открытия Международного аэропорта Фелипе Анхелеса (AIFA), которое состоялось 21 марта, как секретные. Во время ее пресс-конференции 22 марта ведущая Grupo Mileno Азучена Урести была выделена, заявив, что главной историей была дама, продающая тлайудас.

«Не только она, это вообще газеты, СМИ и миллионы людей очень расстроены тем, что консерватизм в Мексике всегда существовал», - остановился он.

В ответ на свой комментарий журналистка ответила в своем личном аккаунте:

Где вы читаете классику, в которой обвиняете меня? Я сообщил о происходящем без оговорок и суждений. Кстати, президент, я все еще жду доказательств всего, что вы меня обвинили.

Следует отметить, что начало работы нового аэропорта было событием, на котором было все: там, где можно было не только увидеть путешественников первых рейсов AIFA, десятки людей воспользовались возможностью продать предметы, начиная от сережек, кварца и заканчивая чучелами и «штампами» президента Лопес Обрадор.

На месте присутствие дамы, которая поселилась возле парковки аэропорта с небольшим анафре, чтобы продать тлайудас, золотисто-зеленый омлет, намазанный фасолью, кактусом и сальсой, так как очередь на покупку составляла почти 20 метров.

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