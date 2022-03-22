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вторник 22 март 2022
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Австралия выделяет 47 миллионов долларов на защиту Большого Барьерного рифа

Newsroom Infobae

22 март 2022

Сидней, Австралия, 22 марта Правительство Австралии объявило во вторник об инвестициях в размере 63,6 миллиона австралийских долларов (47 миллионов долларов или 43 миллиона евро) в укрепление научного потенциала, направленного на защиту Большого Барьерного рифа, объекта Всемирного наследия, который сильно пострадал от последствия изменения климата. Объявление совпадает с посещением с 21 по 30 марта миссией ООН Большого Барьера, расположенного у побережья северо-восточной Австралии, для оценки его природоохранного статуса, а также долгосрочных усилий правительства Канберры в области устойчивого развития по его защите. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объяснил сегодня в своем заявлении, что инвестиции послужат укреплению научного потенциала Австралийского института морских наук (AIMS), а также улучшению его инфраструктуры и судов, необходимых для научных исследований в Большом Барьерном рифе ( также вызов Арресифе). Моррисон, который добивается переизбрания на следующих выборах в этом году, подчеркнул, что эта новая сумма дополняет более чем 2215 миллионов долларов (2013 миллионов евро), выделенных на План «Рифы 2050», разработанный в 2015 году для того, чтобы ЮНЕСКО не включила Большой барьер в список исчезающего наследия. Управление морского парка Большого Барьерного Рифа (GBRMPA) подтвердило в прошлую пятницу, что Большой Барьер, площадь которого составляет 348 000 квадратных километров, является крупнейшей коралловой системой в мире, страдает от «тревожного» и «серьезного» массового обесцвечивания кораллов. Большой Барьерный риф, который ранее подвергался серьезному обелению в 1998, 2002, 2016, 2017 и 2020 годах, рискует быть объявленным наследием, находящимся под угрозой в июне следующего года, если миссия ЮНЕСКО, посетившая Австралию, порекомендует его после того, как в прошлом году его спасли от включения в этот черный список. Этот риф, ситуация которого была описана в конце 2020 года Международным союзом охраны природы от «серьезной озабоченности» до «критической» — наихудшего природоохранного рейтинга — по-прежнему находится во власти изменения климата. Большой барьер, где обитает 400 видов кораллов, 1500 видов рыб и 4000 разновидностей моллюсков, начал разрушаться в 1990-х годах из-за двойного воздействия потепления морской воды и повышения ее кислотности из-за увеличения присутствия CO2 в атмосфере. Вт/enj/ga

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