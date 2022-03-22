Спортивные работы в Лезаме с восемью пропусками

Бильбао, 22 марта Состав Атлетического клуба завершил вторую еженедельную сессию в Лезаме во вторник с восемью потерями в своей обычной группе, пять из-за физических проблем и обязательств перед своими командами в случаях с Унаи Симоном (абсолютным), Унаи Венседором (до 21 года) и Нико Серрано (до 19 лет). Учитывая такое количество пропусков, тренер команды Бильбао Марселино Гарсия Тораль использовал нескольких игроков из дочерней компании для завершения сессии, в которой Иньиго Мартинес, Дани Гарсия, Ойхан Сансет, Нико Уильямс и Жюлен Агиррезабала выполняли индивидуальную работу. Международный центрбэк, пропустивший последние две игры из-за мышечной перегрузки, вышел на улицу бежать, где вратарь Агиррезабала также работал в кулуарах, на заключительном этапе восстановления после незначительной травмы левого плеча. Дани Гарсия, со своей стороны, продолжает реализацию своего конкретного плана по облегчению пабалгии, которая затрагивала его в течение нескольких недель, в то время как Сансет и Нико Уильямс не смогли работать со своими товарищами по команде из-за физических проблем, из-за которых они выпали из вызова в сборную U-21. За счет эволюции этих игроков единственным подтвержденным поражением в матче, который встретится с «Атлетиком» против Эльче 3 апреля в Сан-Мамесе (14.00 часов), является поражение попавшего под санкции Ерая Альвареса, который получил пятую желтую карточку сезона в прошлую пятницу против Хетафе. Команда rojiblanca завершит еще три тренировки - среду и четверг в 11.00 и пятницу в 10.00 утра - прежде чем насладиться перерывом в выходные. ШЕФ 101062 бин/куб.см/еа