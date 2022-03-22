Аргентина опустилась на 10 мест в мировом рейтинге счастья: какая страна лидирует, а кто самый счастливый в регионе

Personas esperan en fila para ser testeados por la enfermedad de coronavirus (COVID-19) en medio de un fuerte crecimiento de casos, fuera del Hospital Pirovano, en Buenos Aires, Argentina 4 enero, 2022. REUTERS/Agustin Marcarian

Пятый год подряд Финляндия была выбрана «самой счастливой страной в мире» рейтингом «World Happiness Report». С другой стороны, Аргентина опустилась на 10 мест по сравнению с измерением, сделанным всего год назад. Этот рейтинг в значительной степени основан на оценках жизни, полученных в Мировом обзоре Гэллапа.

Набрав 7,82 балла из 10, Финляндия снова возглавила список публикации Сети решений в области устойчивого развития Организации Объединенных Наций. За ней последовали Дания, Исландия, Швейцария и Нидерланды. « Тремя самыми важными событиями были Сербия, Болгария и Румыния. Самые сильные неудачи произошли в Ливане, Венесуэле и Афганистане», — говорится в финансируемом ООН исследовании, проведенном десять лет назад.

Оценка основана на опросах, в которых людей спрашивают об их чувстве счастья. Затем они объединяют эту информацию с данными о ВВП, уровнях индивидуальной свободы или коррупции, среди прочего. В этом выпуске 2022 года Аргентина заняла 57 место с результатом 5,97. Страна продолжает тенденцию к снижению, так как в 2020 году она занимала 47 место, а в среднем за 2017-2019 годы - 45 место. Другие страны с аналогичным результатом были: Япония (54), Гондурас (55), Португалия (56), Греция (58), Южная Корея (59) и Филиппины (60).

Страны Латинской Америки включают Коста-Рику (23), Уругвай (30), Бразилию (38), Чили (44), Мексику (46) и Аргентину (57). Худшее место занимает Венесуэла, которая занимает 108 место, уступив Ираку. Между тем, группа стран, классифицируемых как менее счастливые, включает африканские страны Лесото, Ботсвану, Руанду, Зимбабве. В то время как на Ближнем Востоке закрываются Ливан и Афганистан, 146-е место (последнее).

Согласно Докладу о счастье в мире за 2022 год, опубликованному ООН, Финляндия пятый год подряд возглавляет список самых счастливых стран мира. Эта страна отличается ожидаемой продолжительностью жизни, социальной поддержкой, меньшей коррупцией, уровнем автономии и щедростью (EFE)

Хотя разрушительная гибель людей и растущая неопределенность заставляют мир очень нервничать, для человечества все еще есть хорошие новости: благожелательность растет во всем мире. Это один из ключевых выводов доклада. «Большим сюрпризом стало то, что во всем мире, несогласованно, произошел очень большой рост трех форм доброжелательности, о которых говорится в Глобальном опросе Гэллапа», — сказал CNN Travel Джон Хелливелл, один из соавторов доклада.

Пожертвования на благотворительность, помощь незнакомцам и волонтерство растут, «особенно помощь незнакомцам в 2021 году, относительно периода до пандемии или 2020 года, в очень больших количествах во всех регионах мира», - отметил Хелливелл, почетный профессор Ванкуверской школы экономики Колумбийского университета, Британский Колумбийский университет.

В том же ключе Джеффри Сакс, еще один из его соавторов, сообщил агентству AFP: «Урок, извлеченный из доклада за эти десять лет, заключается в том, что щедрость среди людей и честность правительств имеют решающее значение для благополучия. Мировые лидеры должны принять это во внимание».

В Латинской Америке самой счастливой страной является Коста-Рика, хотя она уже не входит в топ-20. Эти страны демонстрируют самые высокие показатели в регионе, но теряют позиции, поскольку в 2019 году они заняли 12-е место, а теперь 23-е (Getty Images)

Аргентинцы, одни из самых пессимистичных в регионе на 2022 год

Хотя, конечно, невозможно заниматься футуризмом, согласно 45-му ежегодному исследованию конца года, проведенному Gallup International (GIA) и Voices! , аргентинцы испытывают огромный пессимизм перед лицом перспектив на предстоящий год. Международная консалтинговая компания опубликовала результаты своего традиционного опроса на конец года, которые показывают, что к 2022 году уровень оптимизма и надежды снизится в мире, чем в 2021 году, из-за сохраняющихся экономических проблем и опасений, связанных с пандемией.

« В Аргентине благоприятные ожидания также снизились по сравнению с предыдущим годом, и падение более заметно, чем на глобальном уровне», — отмечает Voices! , консультанта, ответственного за проведение этого исследования в нашей стране. В целом, опрос показал, что 38% населения считают, что следующий год будет лучше, чем закончившийся, в то время как 28% ожидают, что он будет хуже, а 27% ожидают, что он будет таким же или похожим на 2021 год. Это означает, что в период с конца 2020 года по конец 2021 года наблюдался ускоренный рост числа людей в мире, которые пессимистично относятся к тому, что произойдет в их экономике, небольшой рост числа тех, кто верит, останется прежним, и значительное сокращение числа тех, кто настроен оптимистично ближайшее будущее.

«Фотография похожа на ту, что была сделана в конце 2020 года», - пояснил Гэллап об опросе, проводимом с 1979 года. 2008 год по-прежнему остается годом нового века с наибольшим пессимизмом в мире. Однако опрос, проведенный в конце 2021 года, показал некоторые различия по регионам и странам. Люди с самым высоким уровнем позитивности в новом году находятся в Индонезии (76% ожидают лучшего года, чем сегодня), Албании (70%), Нигерии (68%), Азербайджане (62%) и Вьетнаме (59%). В свою очередь, самый низкий уровень надежды на 2022 год наблюдается в Афганистане и Турции (56%), Болгарии (48%), Польше (47%), Чехии (45%) и Пакистане (41%).

Международная консалтинговая компания Gallup опубликовала результаты традиционного опроса на конец года, который показывает, что к 2022 году уровень оптимизма и надежды в мире будет ниже, чем в 2021 году, из-за сохраняющихся экономических проблем и опасений, связанных с пандемией (REUTERS)

Оптимизм в Латинской Америке

Самый высокий уровень позитивности в 2022 году, как это ни парадоксально, наблюдается в регионах, сильно пострадавших от пандемии: Африке, Латинской Америке и Восточной Азии. По данным опроса Gallup в Латинской Америке, 47% уверены в том, что произойдет в следующем году, и ожидают, что ситуация будет лучше текущего. 25% ожидают, что ситуация останется более или менее такой же, как и в 2021 году, а 19% ожидают, что ситуация ухудшится. 8% не хотели ответьте на вопрос.

В Мексике было особо отмечено, что индекс надежды, измеренный Gallup (индекс надежды), вырос с 21 пункта в 2020 году до 47 в этом издании. Индикатор получается путем вычитания процента пессимистов из процента оптимистов. Аргентина, в частности, имеет индекс надежды 8 пунктов и находится в середине таблицы (на 24 этапе из 44 проанализированных стран). 38% опрошенных в стране настроены оптимистично на 2022 год, 30% настроены пессимистично и 19% нейтрально. 12% не захотели отвечать на запрос.

В этом отношении индекс надежд Аргентины упал ниже, чем у ее соседей по региону: Колумбия — 29, Эквадор — 33, а Перу — 30. Это единственные южноамериканские страны, опрошенные в опросе. С другой стороны, Voices отметили, что в Аргентине «наблюдается снижение положительных ожиданий: 47% в конце 2020 года, 38% в последнем измерении».

«При анализе перспектив по различным социально-демографическим сегментам нашей страны выявлено, что оптимизм уменьшается с увеличением возраста опрошенных, а на противоположных полюсах обнаруживается, что 47% самых молодых людей ждут лучшего. год, и этот показатель снизился до 28% среди лиц старше 65 лет. Интересно также отметить, что оптимизм растет в низком социально-экономическом слое , где он достигает 41% (против 37% на высоком социально-экономическом уровне и 36% в среднем)», - сказали они вышеупомянутого консультанта.

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