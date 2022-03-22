Архиепархия Боготы просит уважать религиозные праздники после событий в соборе Примады

Архиепархия Боготы призвала уважать религиозные места и празднования в стране после того, как группа мужчин в капюшонах прервала воскресную утреннюю мессию в столичном соборе примаса с арангами против католической церкви.

Архиепископство присоединилось к неприятию различными слоями общества акта, который был классифицирован его руководителями как «спектакль» с критикой учреждения и государства и который закончился борьбой с некоторыми прихожанами, как это было записано в видеороликах, опубликованных на социальных сети.

«Сотрудники собора и сотрудники Национальной полиции взяли ситуацию под контроль и вывели этих людей за пределы храма без какого-либо насилия или вандализма. Церковь призывает уважать религиозные места и праздники, которые являются частью жизни всего колумбийского народа», — говорится в заявлении Архиепископии.

Он также предложил искать подходящие сценарии для осуществления таких выражений, с тем чтобы граждане могли «быть услышанными», уважая при этом права других, «включая право исповедовать религию и совершать акты культа в мире и гармонии».

Со своей стороны, округ призвал национальную полицию и Генеральную прокуратуру провести расследование в отношении лиц, ответственных за эти события, и установить, совершили ли они преступления против религиозных чувств, такие, как преступления, предусмотренные в статьях 201, 202 и 203 Уголовного кодекса, которые касаются: «Нарушение Религиозная свобода», «Препятствование и нарушение религиозной церемонии» и «Ущерб или обида лицам или вещам, предназначенным для отправления культа».

«С самого момента, когда они произошли, правительственный секретариат, местная мэрия Ла-Канделария и полиция прибыли на место происшествия, чтобы оказать всю необходимую поддержку и поддержку представителям Кафедрального собора и Архиепископии Боготы», - сказал министр правительства. Фелипе Хименес Анхель.

Эти события вызвали десятки откликов в социальных сетях, в том числе со стороны различных политиков страны. Протестующие прочитали сообщения, в которых они подвергли сомнению несколько конъюнктурных ситуаций вокруг колумбийского сообщества.

«Мир? О каком мире идет речь? Когда мы забудем любить друг друга. Мир в светской стране идеологических навязываний. Страна, которая разрушает надежды народов. Это плачет кровью сестер и братьев. Это первый спектакль РАР», читается в одной из трелей, в которой молодая женщина стоит на одной из скамеек собора. Женщина, с листом бумаги в руках, прочитала то же послание.

«Мы кричим и поэтизируем перед лицом несправедливых, у них огонь в оружии, мы стреляем в их сердцах». Именно до вирализации видео спорного протеста этот профиль этой социальной сети предупреждал о его реализации. «Мы пойдем по этому пути вместе с улицы и достойного гнева, от академических кругов и размышлений, от искусства и коллективного творчества, наша борьба продолжает расти день ото дня», - говорится также под классификацией «ограниченных».

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