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вторник 22 март 2022
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Рейтинг Apple: 10 самых популярных песен в Уругвае

Это успехи Apple, которым удалось остаться по душе уругвайской публике

Newsroom Infobae

22 март 2022

Музыкальное предложение никогда не было таким обширным, как сегодня, поэтому многим людям легко почувствовать себя устаревшим, однако с появлением таких платформ, как Apple, быть в курсе самых популярных на данный момент стало проще.

Apple предоставила своим пользователям плейлисты, где они могут ознакомиться с новостями и темами, которые завоевывают уругвайскую публику.

Реггетон, поп, баллады и региональная музыка - это самые популярные хиты в Уругвае во вторник, 22 марта:

1. MAMIII



Самый последний сингл Бекки Джи и KAROL G уже рассматривается как новая классика. MAMIII входит сегодня, сделав твердый шаг в список песен, которые чаще всего слушают на этой потоковой платформе.

2. Тьяго ПЗК: Сессии музыки на барпе, том 48

3. Это только началось



с положительной разницы в 7, это только что началось Дуки и Эмилия продолжает подниматься в чартах. Сегодня он занимает третье место. Будет ли он продолжать подниматься или на этом его подъем закончится?

4. Марс-5

. Отчаянная

6.



Хит 8Hertz в бинауральных звуках Do Moviementos находится на шестом месте, в явном снижении предпочтений. В предыдущем подсчете я был на 3-м месте.

7. 8 Гц в радиоактивности Do

8. CANDY



С выгодной разницей в 122, ROSALIA's CANDY занимает 8 место в списке песен, которые сегодня предпочитают слушатели.

9. SAOKO



SAOKO не прекращает играть в стриминге, поднявшись на 116 мест в списках фаворитов и заняв девятую позицию.

10. Заглядывая за рамки


роли Apple в эпоху стриминга

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Apple Inc. — американская компания, которая производит электронное оборудование, программное обеспечение, а также предоставляет аудио и видео услуги через свои различные потоковые платформы.

Это компания, которая уже несколько лет считается одной из самых ярких и ценных в мире. По данным The Wall Street Journal, в августе 2018 года Apple стала первым способом достичь капитализации свыше 2 триллионов долларов; в этом году она превысила 3 триллиона долларов.

Среди своих программ выделяется Apple Music, которая позволяет пользователям получать доступ к музыке и подкастам.

Благодаря его сервису пользователи «la manzanita» могут получить доступ к более чем 90 миллионам песен, более чем 30 000 плейлистов и различным подкастам. Как и аналогичные, он позволяет загружать песни и слушать их в автономном режиме.

Что касается сервиса iTunes для просмотра сериалов и фильмов, пользователи могут в реальном времени узнавать содержимое и рекомендации не только самой платформы, но и из каналов или сервисов, которые она предлагает, которыми можно наслаждаться в режиме реального времени или загружать и наслаждаться без подключения к Интернету.

Среди названий, предлагаемых компанией, - Акапулько, спродюсированный мексиканским режиссером Эудженио Дербесом; «Медленные лошади», в которых появляется актер Гэри Олдман; корейские драмы, такие как Пачинко; сериалы, такие как «Шоу Снупи» и другие.

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