Рейтинг Apple: 10 самых популярных песен в Уругвае

Музыкальное предложение никогда не было таким обширным, как сегодня, поэтому многим людям легко почувствовать себя устаревшим, однако с появлением таких платформ, как Apple, быть в курсе самых популярных на данный момент стало проще.

Apple предоставила своим пользователям плейлисты, где они могут ознакомиться с новостями и темами, которые завоевывают уругвайскую публику.

Реггетон, поп, баллады и региональная музыка - это самые популярные хиты в Уругвае во вторник, 22 марта:

1. MAMIII

Самый последний сингл Бекки Джи и KAROL G уже рассматривается как новая классика. MAMIII входит сегодня, сделав твердый шаг в список песен, которые чаще всего слушают на этой потоковой платформе.

2. Тьяго ПЗК: Сессии музыки на барпе, том 48

3. Это только началось

с положительной разницы в 7, это только что началось Дуки и Эмилия продолжает подниматься в чартах. Сегодня он занимает третье место. Будет ли он продолжать подниматься или на этом его подъем закончится?

4. Марс-5

. Отчаянная

6.

Хит 8Hertz в бинауральных звуках Do Moviementos находится на шестом месте, в явном снижении предпочтений. В предыдущем подсчете я был на 3-м месте.

7. 8 Гц в радиоактивности Do

8. CANDY

С выгодной разницей в 122, ROSALIA's CANDY занимает 8 место в списке песен, которые сегодня предпочитают слушатели.

9. SAOKO

SAOKO не прекращает играть в стриминге, поднявшись на 116 мест в списках фаворитов и заняв девятую позицию.

10. Заглядывая за рамки

роли Apple в эпоху стриминга

Apple Inc. — американская компания, которая производит электронное оборудование, программное обеспечение, а также предоставляет аудио и видео услуги через свои различные потоковые платформы.

Это компания, которая уже несколько лет считается одной из самых ярких и ценных в мире. По данным The Wall Street Journal, в августе 2018 года Apple стала первым способом достичь капитализации свыше 2 триллионов долларов; в этом году она превысила 3 триллиона долларов.

Среди своих программ выделяется Apple Music, которая позволяет пользователям получать доступ к музыке и подкастам.

Благодаря его сервису пользователи «la manzanita» могут получить доступ к более чем 90 миллионам песен, более чем 30 000 плейлистов и различным подкастам. Как и аналогичные, он позволяет загружать песни и слушать их в автономном режиме.

Что касается сервиса iTunes для просмотра сериалов и фильмов, пользователи могут в реальном времени узнавать содержимое и рекомендации не только самой платформы, но и из каналов или сервисов, которые она предлагает, которыми можно наслаждаться в режиме реального времени или загружать и наслаждаться без подключения к Интернету.

Среди названий, предлагаемых компанией, - Акапулько, спродюсированный мексиканским режиссером Эудженио Дербесом; «Медленные лошади», в которых появляется актер Гэри Олдман; корейские драмы, такие как Пачинко; сериалы, такие как «Шоу Снупи» и другие.

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