Рейтинг Apple: 10 самых популярных песен в Мексике

Со времени появления первых записей в истории человечества звук и музыка всегда присутствовали. Поскольку это универсальный язык, его может понять и почувствовать любой человек, независимо от языка или культуры.

Музыка способна связывать людей с их эмоциями, независимо от того, вызывает ли они счастье, ностальгию, печаль и целый спектр чувств через свои широкие стили или жанры.

В этом контексте таким платформам, как Apple, удалось воспользоваться этим, и благодаря широкому каталогу песен и исполнителей он позиционирует себя по вкусу пользователей, которые также имеют возможность слушать свою любимую музыку через приложения и даже без необходимости доступа к интернет.

Однако, учитывая большое разнообразие Apple, в быстро обновляющейся отрасли может быть легко потеряться, поэтому вот список синглов, которые в этот вторник, 22 марта, наиболее популярны среди мексиканской публики.

1. Вне рынка

2.

Envelop, которую играет Анитта, продолжается на втором месте в списке.

3. Chale

Это песня Идена Муньоса, которая занимает третье место. После нескольких недель пребывания на вершине рейтинга его популярность сейчас снижается.

4. Извините БВ:/

5. Йонагуни

6.

Успех SAOKO по сбору урожая является синонимом ROSALIA. Поэтому неудивительно, что его новая постановка под названием SAOKO по этому случаю дебютировала на шестом месте. Кто еще может похвастаться таким количеством высококачественных репродукций?

7. Отчаянная

8. Мы больше не будем

, и

мы больше не будем, и Кристиан Нодал не потеряет силы. Сегодня он пожинает недостаточную поддержку, чтобы продолжить свой путь к первому месту на подиуме. Он уже находится на восьмом месте, что говорит о том, что он на пути к выходу.

9. МАМИИ

10. Премьера «Слишком много женщин слишком много женщин» сегодня в этом рейтинге.

Успех C. Tangana дает много поводы для разговоров. Захватывающий, идеальный и с большим потенциалом... Что еще можно попросить от песни?

Apple в войне потокового вещания

Apple Inc. — американская компания, которая производит электронное оборудование, программное обеспечение, а также предоставляет аудио и видео услуги через свои различные потоковые платформы.

Это компания, которая уже несколько лет считается одной из самых ярких и ценных в мире. По данным The Wall Street Journal, в августе 2018 года Apple стала первым способом достичь капитализации свыше 2 триллионов долларов; в этом году она превысила 3 триллиона долларов.

Среди своих программ выделяется Apple Music, которая позволяет пользователям получать доступ к музыке и подкастам.

Благодаря его сервису пользователи «la manzanita» могут получить доступ к более чем 90 миллионам песен, более чем 30 000 плейлистов и различным подкастам. Как и аналогичные, он позволяет загружать песни и слушать их в автономном режиме.

Что касается сервиса iTunes для просмотра сериалов и фильмов, пользователи могут в реальном времени узнавать содержимое и рекомендации не только самой платформы, но и из каналов или сервисов, которые она предлагает, которыми можно наслаждаться в режиме реального времени или загружать и наслаждаться без подключения к Интернету.

Среди названий, предлагаемых компанией, - Акапулько, спродюсированный мексиканским режиссером Эудженио Дербесом; «Медленные лошади», в которых появляется актер Гэри Олдман; корейские драмы, такие как Пачинко; сериалы, такие как «Шоу Снупи» и другие.

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