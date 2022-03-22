Рейтинг Apple: 10 самых популярных песен в Аргентине

Со времени появления первых записей в истории человечества звук и музыка всегда присутствовали. Поскольку это универсальный язык, его может понять и почувствовать любой человек, независимо от языка или культуры.

Музыка способна связывать людей с их эмоциями, независимо от того, вызывает ли они счастье, ностальгию, печаль и целый спектр чувств через свои широкие стили или жанры.

В этом контексте таким платформам, как Apple, удалось воспользоваться этим, и благодаря широкому каталогу песен и исполнителей он позиционирует себя по вкусу пользователей, которые также имеют возможность слушать свою любимую музыку через приложения и даже без необходимости доступа к интернет.

Однако, учитывая большое разнообразие Apple, в быстро обновляющейся отрасли может быть легко потеряться, поэтому вот список синглов, которые во вторник, 22 марта, наиболее популярны среди аргентинской публики.

1. Марс-2

. Тьяго ПЗК: Сессии барповой музыки, том 48

Тьяго ПЗК: Сессии барповой музыки, том 48 премьеры сегодня в этом рейтинге. Успех Bizarrap и Tiago pzk дает много поводов для разговоров. Захватывающий, идеальный и с большим потенциалом... Что еще можно попросить от песни?

3. Фантази

Новейшая вещь от TINI и Beéle, Fantasi, сразу занимает третье место в списке фаворитов. Дойдет ли он до драгоценного номера один в предпочтениях?

4. Это только началось

5. Desperados

Desperados не перестает звонить в потоковом режиме, поднявшись на 1 место в списках избранных и заняв пятое место.

6. Холодное сердце (ремикс ПНАУ)

7. Красные каблуки

8.

Tranquila от FMK и Марии Бесерра пользуется большим успехом среди пользователей этой платформы. Сегодня он все еще находится на восьмой позиции.

9. Mon Amour (Remix)

Mon Amour (Remix) от zzoilo и Aitana занял нишу среди фаворитов на данный момент. Таким образом, он продолжает занимать девятую позицию.

10. Наступила ночь (feat. Cruz Cafuné, Abhir Hathi, Bejo, EL IMA) Remix

Apple в стриминге

Apple Inc. — американская компания, которая производит электронное оборудование, программное обеспечение, а также предоставляет аудио и видео услуги через свои различные потоковые платформы.

Это компания, которая уже несколько лет считается одной из самых ярких и ценных в мире. По данным The Wall Street Journal, в августе 2018 года Apple стала первым способом достичь капитализации свыше 2 триллионов долларов; в этом году она превысила 3 триллиона долларов.

Среди своих программ выделяется Apple Music, которая позволяет пользователям получать доступ к музыке и подкастам.

Благодаря его сервису пользователи «la manzanita» могут получить доступ к более чем 90 миллионам песен, более чем 30 000 плейлистов и различным подкастам. Как и аналогичные, он позволяет загружать песни и слушать их в автономном режиме.

Что касается сервиса iTunes для просмотра сериалов и фильмов, пользователи могут в реальном времени узнавать содержимое и рекомендации не только самой платформы, но и из каналов или сервисов, которые она предлагает, которыми можно наслаждаться в режиме реального времени или загружать и наслаждаться без подключения к Интернету.

Среди названий, предлагаемых компанией, - Акапулько, спродюсированный мексиканским режиссером Эудженио Дербесом; «Медленные лошади», в которых появляется актер Гэри Олдман; корейские драмы, такие как Пачинко; сериалы, такие как «Шоу Снупи» и другие.

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