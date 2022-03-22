Рейтинг Apple в Чили: топ-10 самых популярных песен вторника, 22 марта

Музыкальное предложение никогда не было таким обширным, как сегодня, поэтому многим людям легко почувствовать себя устаревшим, однако с появлением таких платформ, как Apple, быть в курсе самых популярных на данный момент стало проще.

Apple предоставила своим пользователям плейлисты, где они могут узнать новости и темы, которые завоевывают чилийскую публику.

Реггетон, поп, баллады и региональная музыка - это самые популярные хиты в Чили во вторник, 22 марта:

1. ULTRA SOLO

ULTRA SOLO, которую играют Полима Уэсткост и Пайлита, по-прежнему находится на вершине списка.

2. Одна ночь в Медельине

3.

4. Pantysito

Pantysito от Алехо, Фейда и Роби продается как горячие пирожки. Он идет с 7 вчера до 4 сегодня. Таким образом, она становится выигрышной мелодией, которую нельзя пропустить в текущем рейтинге.

5. МАМИИ

6.

Сингл Рау Алехандро и Ченчо Корлеоне теряет силу. Сегодня он пожинает недостаточную поддержку, чтобы продолжить свой путь к первому месту на подиуме. Он уже занял шестое место, что говорит о том, что он уходит.

7.

Успех Stick Reaping является синонимом Standly. Поэтому неудивительно, что его новая постановка под названием «Пегат» по этому случаю дебютировала на седьмом месте. Кто еще может похвастаться таким количеством высококачественных репродукций?

8. Анти лягушка

9. Мальвеки (feat. Звезды музыки (Чили)

10. Пут (подвиг. Паилита, Янг Систер, Хайро Вера, Гарри Нач, Форест, Джулианно Соса и Франко Горилла) Remix

Ponle (feat. Пайлита, Янг Систер, Хайро Вера, Гарри Нач, Форест, Джулианно Соса и Франко Горилла) Ремикс Бальби Эль Чамако, Эль Бая и Марчанеке находится в низшей лиге: он достигает десятого места. Это контрастирует со вчерашним подсчетом, в котором он занял 9-е место.

Apple в стриминге

Apple Inc. — американская компания, которая производит электронное оборудование, программное обеспечение, а также предоставляет аудио и видео услуги через свои различные потоковые платформы.

Это компания, которая уже несколько лет считается одной из самых ярких и ценных в мире. По данным The Wall Street Journal, в августе 2018 года Apple стала первым способом достичь капитализации свыше 2 триллионов долларов; в этом году она превысила 3 триллиона долларов.

Среди своих программ выделяется Apple Music, которая позволяет пользователям получать доступ к музыке и подкастам.

Благодаря его сервису пользователи «la manzanita» могут получить доступ к более чем 90 миллионам песен, более чем 30 000 плейлистов и различным подкастам. Как и аналогичные, он позволяет загружать песни и слушать их в автономном режиме.

Что касается сервиса iTunes для просмотра сериалов и фильмов, пользователи могут в реальном времени узнавать содержимое и рекомендации не только самой платформы, но и из каналов или сервисов, которые она предлагает, которыми можно наслаждаться в режиме реального времени или загружать и наслаждаться без подключения к Интернету.

Среди названий, предлагаемых компанией, - Акапулько, спродюсированный мексиканским режиссером Эудженио Дербесом; «Медленные лошади», в которых появляется актер Гэри Олдман; корейские драмы, такие как Пачинко; сериалы, такие как «Шоу Снупи» и другие.

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