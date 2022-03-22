Энтони Лопеш, новая жертва Португалии в утешительном матче чемпионата мира

Травмированный вратарь Энтони Лопеш (Лион) пропустит матчи плей-офф чемпионата мира 2022 года сборной Португалии, добавив себя в список потерь команды перед тем, как принять Турцию в четверг в Порту, объявила Федерация футбола Португалии (ФПФ).

Лопеш был «признан непригодным», а позже заменен вратарем «Вулверхэмптона» Хосе Са, говорится в заявлении FPF без дополнительных подробностей.

Это третья жертва в последнюю минуту на Селесао после того, как защитник-ветеран Пепе (положительный на covid-19) и Рубен Невес получили травмы в эти выходные в Вулверхэмптоне.

«Мы не должны придавать слишком большого значения тем, кто не (...) Мы доверяем всем, кого вызвали на смену», — заявил нападающий «Ливерпуля» Диого Йота на пресс-конференции во вторник.

Пепе присутствовал на встрече в понедельник под Лиссабоном, но был оставлен в изоляции на неопределенное время. В качестве подкрепления был вызван центральный защитник «Лилля» Тьяго Джало, когда он изначально планировал присоединиться к составу U-21.

Витинья, который блистает этот курс вместе с Порту, был вызван в понедельник после ухода Рубена Невеса.

Помимо этих неудач в последнюю минуту, есть и другие жертвы, с которыми Фернандо Сантушу пришлось столкнуться при составлении своего списка, например, у Рубена Диаса (Манчестер Сити), Нельсона Семедо (Вулверхэмптон) или Ренато Санчеса (Лилль).

Если Криштиану Роналду и его партнеры по команде из Португалии обыграют Турцию в полуфинале своего утешительного поединка, они столкнутся, снова в Порту, Италии или Северной Македонии в финале, с билетом на кону на Qar-2022.

Начиная с Еврокопа-2000 Португалия принимала участие во всех крупных международных мероприятиях. Последним пропущенным был чемпионат мира по футболу 1998 года во Франции.

тск/лф/мдм/др