Эми Шумер, непочтительный комик, отвечающий за возрождение премии «Оскар»

Хавьер Ромуальдо Лос-Анджелес (США), 22 марта Эми Шумер, единственный американский комик, способный заполнить внушительный Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, будет отвечать за возвращение фигуры мастера церемоний к вручению премии «Оскар» после трех лет подряд без ведущего. «Мне довольно страшно», - призналась юмористка, признанная за свой непочтительный и естественный стиль, в интервью Эфе. В этом выпуске главная роль будет утроена и в женском ключе, так как к Шумеру присоединятся Реджина Холл и Ванда Сайкс, все они должны возглавить бразды правления церемонией, снижение аудитории которой начинает серьезно беспокоить Голливудскую академию. Прошлогодний гала-концерт, прошедший без кофеина из-за пандемии, привлек 10 миллионов зрителей в прямом эфире. Это был рекордно низкий показатель, упавший почти на 60% по сравнению с предыдущим годом. Как только стало ясно, что идея обойтись без ведущих не повысила привлекательности церемонии, вручение премии «Оскар» было сосредоточено на таланте трех женщин представить гала-концерт, который между возвращением после пандемии и их плохой аудиторией кажется самым решающим за многие годы. «Я думаю, что женщины набирают больше власти в этой индустрии, чтобы иметь возможность руководить или создавать шоу, когда они давно не в состоянии», - анализировала сама Шумер. ЖЕНЩИНЫ, ТАКЖЕ В МЕНЬШИНСТВЕ, ЧТОБЫ ВРУЧИТЬ «ОСКАР» Статуэтка «Оскар» - мужская фигура, как и большинство ее ведущих на протяжении 94 выпусков истории. Например, за последние двадцать лет было всего три ведущих: Вупи Голдберг, Эллен ДеДженерес и Энн Хэтэуэй, последняя с Джеймсом Франко. Трио этого года попытается исправить этот дисбаланс с помощью сценария, который, Шумер, вообще не смог продвинуть, но который, несомненно, привнесет новый нюанс в стиль вождения «Оскар». Шумер (Нью-Йорк, 1981) - одно из тех лиц, которые лучше всего представляют волну комических женщин, которые благодаря социальным сетям и открытию Голливуда потрясли телевизионную сцену. Из того же поколения, что и Фиби Уоллер-Бридж, Эми Полер или Ребел Уилсон, ее юмор характеризуется открытыми разговорами о сексе, давлении, чтобы соответствовать физическим идеалам, феминизме, расизме и, в последнее время, материнстве. «На самом деле, это первый раз, когда я была на гастролях с тех пор, как у меня родился ребенок, но моя семья очень поддерживает, они со мной почти все время», - сказала комик, который перед беременностью заполнил Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке (почти 20 тысяч зрителей), открылся для Мадонны и снялся в фильме «Внутри Эми Шумер», ее собственное «реалити-шоу». Он также имеет опыт проведения галов наград, его монолог на MTV Movie Awards 2015 года стал вирусным за его шутки о Хиллари Клинтон, авиакатастрофах Харрисона Форда (чаще, чем желательно), и силу, которую актерский состав «Волшебного Майка» должен был «заставить его пальцы исчезнуть» во время просмотра фильма. «Эми Шумер не режет себя и поэтому мы так любим ее комедию», - отметил MTV в своих пресс-релизах. Этим же решением комик предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому появиться на церемонии вручения премии «Оскар». Окончательное решение остается за продюсерами церемонии, хотя она уже заявила, что включит некоторые комментарии о «текущих условиях» в гала-концерт, который, однако, будет выполнять функцию развлечения в смутные времена. РЕЖИССЕР, СЦЕНАРИСТ И ПРОДЮСЕР ФИЛЬМА «LIFE & BETH» Параллельно с вручением премии «Оскар» Шумер только что вышел на Hulu и Disney +. «Жизнь и Бет» - сериал, срежиссированный, написанный и снявшийся самой собой, о женщине, у которой, кажется, есть все это: Она живет на Манхэттене со своим партнером, она зарабатывает на жизнь виноделом и ее друзья восхищаются ею. Но его ничто не удовлетворяет. «Она живет так, как должна жить, и она довольно несчастна», - пояснил Шумер. Его жизнь повернется на 180 градусов, когда он вернется в свою деревню из-за семейного инцидента. Между комедией и реализмом Шумер делает «Жизнь и Бет» еще одним портретом тысячелетнего разочарования, таким как «Fleabag», «Girls» или испанский «Cardo». Сериал для миллениалов, именно для зрителей, которые хотят вернуть «Оскар». ШЕФ рому/агф (фото) (видео)