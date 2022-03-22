Альфредо Адаме попал в аварию на мотоцикле и получил серьезный ожог

Альфредо Адаме продолжает попадать в заголовки шоу, как его обычай, но на этот раз по причине, которая встревожила его последователей, а именно потому, что спорный актер попал в вопиющую аварию, которая оставила его деликатной травмой.

Новость была выпущена той же телеведущей журналистке Анжелике Паласиос на своем YouTube-канале, где она рассказала, как происходили события, о которых не уточнила, когда они возникли.

Начинающий политик заявил, что выходил из спортзала, когда на борту своего мотоцикла, направлявшегося в Куэрнаваку, его внезапно поймали посреди водопровода и другого транспортного средства, поэтому, когда он приложил усилия, чтобы встать, получил ожог.

«Я была в шортах, потому что вышла из спортзала, а потом выяснилось, что я внезапно упала между водопроводом и машиной. Я остался между водопроводом и машиной, но труба находилась очень близко к линии, разделяющей две полосы, когда она начала, мне удалось толкнуть меня сумками для мотоциклов, пока она не бросила меня, и мотоцикл не упал под трубу».

63-летняя история высветила, что если бы он не кричал, ситуация, вероятно, была бы более деликатной, но он сожалел, что обожг ногу выхлопом мотоцикла.

«К счастью, я накричал на него, и он остановился. Но когда я попытался выключить мотоцикл, я приклеил ногу к выхлопной трубе и принес его сгорел, вы не видите ничего больше, чем размер», - сказал Альфредо Адаме.

Бывший муж Мэри Пас Банкеллс показал свой ожог на камеру интернет-программы и прокомментировал, что уже проходит лечение, чтобы в течение нескольких дней он мог выздороветь.

«Сейчас я принимаю все эти антибиотики, мази, чтобы они не заразились, и они уже лечат. Я уже попал в больницу и надеюсь, что примерно через четыре-пять дней парша будет сделана», - сказал актер, не назвавший точную дату, когда произошло ДТП.

*Информация в разработке