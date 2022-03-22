Общественный лидер и бывший комбатант вымерших FARC были убиты в Кауке во время праздничных выходных

Во время этого праздничного праздника департамент Каука на юго-западе страны зафиксировал убийства общественного деятеля Ричарда Бетанкура и подписавшего мирное соглашение Доминго Мансилья Кундуми.
Согласно предварительной информации, опубликованной Институтом исследований в области развития и мира (Indepaz), Бетанкур находился вблизи своего дома в муниципалитете Алжира, когда на него напали вооруженные люди, которые несколько раз стреляли в него.
Общественный лидер был признан в сообществе за его работу в интересах населения деревни Санта-Клара в сельской местности этого муниципалитета, где он занимал пост председателя Совета общинных действий. Кроме того, оно участвует в процессах оказания помощи лицам, перемещенным в результате вооруженного конфликта в этом районе страны.
В Indepaz они также сообщили, что в этом районе департамента сообщают о столкновениях между диссидентом Карлосом Патиньо из вымерших FARC и ELN, которые с прошлого года оспариваются маршруты незаконного оборота наркотиков.
Во время пребывания в Гуапи, уже на тихоокеанском побережье Кауки, был убит бывший комбатант Доминго Мансилья Кундуми, который был одним из реинкорпорированных территориального пространства Альдемар Галан в муниципалитете Поликарпа в Нариньо.
В предварительной информации, которую удалось получить Indepaz, говорится, что Мансилья мобилизовался через деревню Темуэй-де-Гуапи (Каука), когда на него было совершено огнестрельное оружие.
До этих убийств на острове Сан-Андрес был убит Луис Карлос Бустаманте Фернандес, социальный, культурный лидер и активист сообщества ЛГБТИК+ на архипелаге.
Тело 40-летнего культурного лидера было найдено в четверг вечером со следами пыток на юге колумбийского острова. После убийства Бустаманте Фернандеса за последнюю неделю в Сан-Андресе уже были убиты два культурных лидера.
Убиты 1327 общественных лидеров и подписантов
В отчете Indepaz, опубликованном в суде 17 марта, говорится, что в 2022 году в стране было совершено 41 убийство общественных лидеров, учитывая последнее преступление Фабиана Переса Хукера, художника и культурного лидера на острове Сан-Андрес. Эти виды преступных деяний выделяются в следующих областях: Нариньо, Каука, Чоко, Араука и Антьокия — в этих департаментах регистрируется больше всего случаев.
Точно так же убийства бывших комбатантов FARC освещаются до сих пор в этом году, поскольку 9 бывших партизан погибли из-за роста насилия, важно иметь в виду, что эти преступные действия преобладают в районах, прилегающих к точкам социальной реинтеграции и департаментам Оринокия.
С момента подписания Мирного соглашения между национальным правительством и вымершими FARC были убиты 1327 общественных лидеров и подписантов Соглашения. Исследование проводилось в период с ноября 2016 года по март 2022 года, оставив пугающую цифру после события, которое стало исторической вехой в деле сокращения насилия в стране и социальной реинтеграции многих граждан, которые в то время были знакомы только с оружием.
Что касается массовых убийств, то 61 человек стал жертвой 23 актов, совершенных на данный момент в 2022 году, Indepaz подчеркивает, что они не являются коллективными убийствами, поскольку их следует назвать массовыми убийствами, учитывая, что в данном случае это преднамеренные убийства одновременно против нескольких человек, подчеркивая, что эти преступления совершают трое или более жертв, которые «находятся в состоянии беззащитности и находятся в одних и тех же условиях времени, режима и места».
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