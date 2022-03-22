Общественный лидер и бывший комбатант вымерших FARC были убиты в Кауке во время праздничных выходных

En muchos pueblos de Arauca, las pintadas de la guerrilla del ELN se intercalan en la fachada con las de las FARC, en una exhibición histórica de las insurgencias para dejar claro que aún están ahí, que nunca se han marchado. Fotografía de archivo. EFE/Ernesto Guzmán Jr.

Во время этого праздничного праздника департамент Каука на юго-западе страны зафиксировал убийства общественного деятеля Ричарда Бетанкура и подписавшего мирное соглашение Доминго Мансилья Кундуми.

Согласно предварительной информации, опубликованной Институтом исследований в области развития и мира (Indepaz), Бетанкур находился вблизи своего дома в муниципалитете Алжира, когда на него напали вооруженные люди, которые несколько раз стреляли в него.

Общественный лидер был признан в сообществе за его работу в интересах населения деревни Санта-Клара в сельской местности этого муниципалитета, где он занимал пост председателя Совета общинных действий. Кроме того, оно участвует в процессах оказания помощи лицам, перемещенным в результате вооруженного конфликта в этом районе страны.

В Indepaz они также сообщили, что в этом районе департамента сообщают о столкновениях между диссидентом Карлосом Патиньо из вымерших FARC и ELN, которые с прошлого года оспариваются маршруты незаконного оборота наркотиков.

Во время пребывания в Гуапи, уже на тихоокеанском побережье Кауки, был убит бывший комбатант Доминго Мансилья Кундуми, который был одним из реинкорпорированных территориального пространства Альдемар Галан в муниципалитете Поликарпа в Нариньо.

В предварительной информации, которую удалось получить Indepaz, говорится, что Мансилья мобилизовался через деревню Темуэй-де-Гуапи (Каука), когда на него было совершено огнестрельное оружие.

До этих убийств на острове Сан-Андрес был убит Луис Карлос Бустаманте Фернандес, социальный, культурный лидер и активист сообщества ЛГБТИК+ на архипелаге.

Тело 40-летнего культурного лидера было найдено в четверг вечером со следами пыток на юге колумбийского острова. После убийства Бустаманте Фернандеса за последнюю неделю в Сан-Андресе уже были убиты два культурных лидера.





Убиты 1327 общественных лидеров и подписантов

В отчете Indepaz, опубликованном в суде 17 марта, говорится, что в 2022 году в стране было совершено 41 убийство общественных лидеров, учитывая последнее преступление Фабиана Переса Хукера, художника и культурного лидера на острове Сан-Андрес. Эти виды преступных деяний выделяются в следующих областях: Нариньо, Каука, Чоко, Араука и Антьокия — в этих департаментах регистрируется больше всего случаев.

Точно так же убийства бывших комбатантов FARC освещаются до сих пор в этом году, поскольку 9 бывших партизан погибли из-за роста насилия, важно иметь в виду, что эти преступные действия преобладают в районах, прилегающих к точкам социальной реинтеграции и департаментам Оринокия.

С момента подписания Мирного соглашения между национальным правительством и вымершими FARC были убиты 1327 общественных лидеров и подписантов Соглашения. Исследование проводилось в период с ноября 2016 года по март 2022 года, оставив пугающую цифру после события, которое стало исторической вехой в деле сокращения насилия в стране и социальной реинтеграции многих граждан, которые в то время были знакомы только с оружием.

Что касается массовых убийств, то 61 человек стал жертвой 23 актов, совершенных на данный момент в 2022 году, Indepaz подчеркивает, что они не являются коллективными убийствами, поскольку их следует назвать массовыми убийствами, учитывая, что в данном случае это преднамеренные убийства одновременно против нескольких человек, подчеркивая, что эти преступления совершают трое или более жертв, которые «находятся в состоянии беззащитности и находятся в одних и тех же условиях времени, режима и места».

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