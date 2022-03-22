Бывший агент КГБ, роскошная яхта и бойкот в норвежском порту

Рагнар наконец-то удержит якоря? Обездвиженная в Арктике роскошная яхта российского олигарха, бывшего офицера КГБ, возможно, нашла часть топлива, в котором норвежцы отказывали ему в течение нескольких недель из-за войны на Украине.

Впечатляющий корабль стоит в порту Нарвик, небольшом городке на севере Норвегии. Его перевернутая носовая часть, платформа для вертолетов и, как и матрешка, еще одно большое судно, установленное сзади, его стилизованный серый силуэт контрастирует с загруженными минералами торговыми судами.

Его длина 68 метров содержит бесчисленное множество игрушек: автомобиль-амфибия, водные мотоциклы, подводные роботы, снегоходы, гигантская горка или английский паб.

Но что больше всего привлекло внимание местных жителей, так это личность владельца, Владимира Стржалковского, согласно различным специализированным СМИ.

Богатый после прибыльного шага под руководством горнодобывающего гиганта «Норильский никель» этот 67-летний бизнесмен был бы связан с президентом России Владимиром Путиным, с которым он делил службу в КГБ в Санкт-Петербурге, который до сих пор назывался Ленинградом.

Хотя он не входит в список россиян, на которых распространяются европейские санкции после вторжения в Украину, его предполагаемая близость к главе Кремля порождает неприятие.

Поэтому, когда Рагнару пришлось остановиться и заправить бак 15 февраля в Нарвике, никто не хотел продавать ему топливо.

- «Пусть гребут домой» -

«Я не испытываю сочувствия к поведению россиян в Украине. Почему мы должны им помогать?» , сказал Свен Холмлунд, директор одного из местных поставщиков.

«Пусть гребут домой. Или пусть говорят свечи», - воскликнул он в заявлениях норвежскому телевидению NRK.

Не имея возможности вернуться в свой порт на Мальте, яхта была пришвартована в течение пяти недель.

Оттуда он видел, как военные корабли НАТО, участвующие в крупных военных маневрах учений «Холодный ответ 2022» в Норвегии, проходят мимо. На этой неделе он разделил понтон с итальянским авианосцем Джузеппе Гарибальди.

Капитан яхты, бывший солдат британской королевской морской пехоты, который говорит, что не знает владельца, даже потерял английскую мокроту.

В записке, записанной в гавани, Роб Ланкастер сказал, что «очень разочарован двойными стандартами» своих норвежских гостей, которые соглашаются поставлять российских рыбаков, но не яхту, которой он командует, вместе с полностью западным экипажем.

Согласно сайту поклонников Superyacht, Ragnar был выставлен на продажу в 2021 году за 69,5 миллиона евро (76,4 миллиона долларов). Но нет никаких признаков того, что он перешел из рук в руки.

- Вы отправитесь в плавание во вторник? -

Этот вопрос беспокоит норвежские власти, которые присоединились почти ко всем санкциям, принятым их соседями по Европейскому союзу, но часто не решаются раздражать своего могущественного российского соседа.

Гипотетическое эмбарго на яхту не существует, как это сделали Франция, Италия или Испания с другими олигархами, учитывая, что Стржалковский не входит в черный список лиц, подпадающих под санкции.

Хотя он не хотел открыто призывать поставщиков менять позиции, министр рыболовства Норвегии Бьёрнар Скьеран, похоже, посылает сигналы в этом направлении.

«Мы все можем согласиться с тем, что лучше всего сегодня было бы, если бы яхта могла следовать своему маршруту», - сказал он NRK.

Согласно цепочке, поставщик, наконец, решил продать 300 000 литров дизельного топлива, что позволило бы ему отправиться в плавание во вторник.

В порту Нарвика рядом с «Рагнаром» ждет танкер, и экипаж судна, похоже, находится в полной подготовке, отмечает AFP.

Но никто не хочет отпускать одежду. Только один британец, который, кажется, командует, соглашается лаконично ответить на некоторые вопросы.

Отправятся ли они в плавание во вторник? В принципе, нет. Почему? Темные проблемы при заправке топлива. Больше узнать невозможно.

«Вся эта ситуация абсурдна», - отрицает он.

фи/карта/сн/dbh/мис