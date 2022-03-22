50 кубинских мигрантов, которых перевезли на лодке, перехвачены в Гватемале

Силы безопасности Гватемалы перехватили 50 кубинцев и двух мигрантов без документов в Карибском озере (северо-восток), которых перевезли на двух лодках с намерением добраться до мексиканской территории, а затем отправиться в Соединенные Штаты, сообщило правительство во вторник.

Мигранты, включая шестерых несовершеннолетних, проникли в Гватемалу по суше через границу с Гондурасом, а затем сели на лодки, сообщила журналистам пресс-секретарь Института миграции Гватемалы Алехандра Мена.

Мена отметила, что для мигрантов «необычно» пользоваться водным транспортом для путешествий в этом Карибском регионе, поскольку большая часть постоянного потока миграции продолжает свой путь автомобильным транспортом при пересечении границы с Гватемалой.

«Силы безопасности выполнили установленные протоколы и перевели людей на пограничный пост Коринто, где они были высланы с территории Гватемалы (в Гондурас) за невыполнение установленных требований», - сказал он.

Для въезда в страну Гватемала требует от кубинских граждан въездной визы, действительного паспорта и отрицательного доказательства COVID-19 или доказательства получения двух доз вакцины от коронавируса.

Со своей стороны, полиция сообщила в заявлении, что они арестовали трех человек, один из которых подросток, «предположительно ответственный за перемещение» мигрантов. По словам Мена, задержанных обвиняют в контрабанде людей.

Помимо того, что Гватемала является страной происхождения для мигрантов, желающих въехать в Соединенные Штаты без документов, она также является коридором для тысяч граждан других национальностей, пытающихся добраться до Соединенных Штатов.

ЧМА/ЛЛУ