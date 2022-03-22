Землетрясение магнитудой 4,3 с эпицентром в Идальго, штат Чьяпас

Землетрясение произошло сегодня в Cd Hidalgo в 1:53 по местному времени (7:53 UTC) с магнитудой 4,3 и глубиной 10 километров.



По предварительным данным Национальной симмологической службы (SSN), эпицентр теллурического движения находился в 159 км к юго-западу от города, в штате Чьяпас.

Масштабы воздействия с точки зрения материального ущерба и человеческих жертв до сих пор неизвестны из-за новизны теллурического движения в штате Чьяпас.



Перед лицом значительной сейсмической активности Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий (Cenapred) рекомендует не впадать в слухи или ложные новости и сообщать только официальным источникам, таким как органы гражданской защиты, как местные, так и государственные, а также федеральные.



После тремора проверьте свой дом на предмет возможных повреждений, используйте мобильный телефон только в экстренных случаях, не зажигайте спички или свечи, пока не убедитесь, что нет утечки газа, и помните, что могут произойти толчки землетрясения, поэтому важно быть начеку.



Перед землетрясением вы также можете предпринять следующие шаги: подготовить план гражданской защиты, принять участие в учениях по эвакуации, найти зоны безопасности дома, в школе или на рабочем месте и подготовить аварийный рюкзак.



Во время землетрясения сохраняйте спокойствие и располагайтесь в зоне безопасности, держитесь подальше от предметов, которые могут упасть; если вы находитесь в автомобиле, припаркуйтесь и держитесь подальше от зданий, деревьев и столбов; а если вы находитесь на побережье, держитесь подальше от пляжа и укрывайтесь на возвышенностях.

(Иллюстрация: Джовани Перес/Infobae)

Землетрясения в Мексике

Мексика расположенный в районе с высокой геологической активностью, что подвергает его постоянному риску землетрясений. Доказательством этого стали землетрясения 1985 и 2017 годов, которые причинили большой ущерб, однако они не были крупнейшими в истории страны, несмотря на то, что они были одними из самых присутствующих в памяти как граждан, так и иностранцев.

Самое сильное землетрясение, зарегистрированное в истории того, что сегодня Мексика имела свой эпицентр в Оахаке. 28 марта 1787 года земля содрогнулась с силой 8,6. Не только земля вибрировала, но и море проявило свою ярость цунами, которое поднялось на 6 километров за береговую линию.

Согласно данным Центра приборостроения и сейсмической регистрации (Cires), проведенным в 2009 году в связи с упомянутым землетрясением, существует вероятность повторения событий выше этой величины. Предполагается, что они могут произойти в ближайшие годы. Его эпицентр рассчитан на побережье Мексики и Центральной Америки, поскольку они расположены в так называемой проломе Герреро. Эта область характеризуется накоплением большого количества геологической энергии.

Землетрясения, подобные этому дню, приносят в память мексиканцев худшие воспоминания о землетрясениях 1985 и 2017 годов, когда весь Мехико и другие штаты были парализованы шокирующими последствиями, которые оставили каждый из них.

19 сентября 1985 года произошло землетрясение магнитудой 8,2, эпицентр которого находился в штате Герреро. Это было 07:19 по местному времени (13:19 UTC). В то время считалось, что землетрясений такого масштаба больше не будет, но связанное с этим событие произошло ровно 32 года спустя.

В 2017 году это произошло в 13:14 по местному времени (18:30 UTC) с эпицентром в районе между штатами Пуэбла и Морелос. Тогда число погибших достигло 369 человек.

ПРОДОЛЖИТЬ ЧТЕНИЕ:

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ