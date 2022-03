110-108: Маверикс потеют, чтобы выиграть Тимбервулвз дома

Написав спорт, 21 марта «Маверикс» пострадали от того, чтобы обыграть Тимбервулвз 110-108 дома в матче, в котором два стартовых центра, Дуайт Пауэлл и Карл-Энтони Таунс, были лучшими бомбардирами своих команд, а звезда Далласа Лука Дончич провел сдержанный вечер, набрав всего 15 очков. Пауэлл в Mavs and Towns at the Wolves набрал 22 очка и 8 подборов. Таунс отдал 3 голевые передачи, на одну голевую передачу больше, чем Пауэлл. В «Маверикс» все пять стартеров (Дончич, Джален Брансон, Пауэлл, Дориан Финни-Смит и Реджи Буллок) вместе со Спенсером Динуидди, который начал игру за пределами скамейки запасных, набрали более 10 очков. Дончич сделал дабл-дабл со своими 15 очками и 10 передачами, плюс 6 подборов, в то время как Динуидди набрал 20 очков, 8 подборов и 3 передачи. В «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс имел 19 очков, 6 подборов и 3 передачи, а у Д'Анджело Рассела 18 очков, 5 подборов и 4 передачи. The Wolves прибыли в American Airlines Center в Далласе в лучшем сезоне. Команда Миннесоты, наряду с «Бостон Селтикс», является самой хорошей командой в НБА со времен матча всех звёзд, сыгранного 20 февраля, одержав 11 побед и 3 поражения, включая матч в понедельник вечером против «Мавс». В предыдущих четырех играх «Вулвз» победили Милуоки Бакс, Лос-Анджелес Лейкерс, Сан-Антонио Спёрс и Майами Хит. ВОЛКИ НА ПОДЪЕМЕ Их хорошее выступление в последние недели позволило команде из Миннесоты занять седьмое место в Западной конференции, в шаге от шестого места, что гарантирует прямой выход в плей-офф. Со своей стороны, Mavs, пятая лучшая команда НБА со времен All-Star с 9 победами и 4 поражениями, занимает пятое место в Западной конференции и занимает четвертое место в таблице «Юта Джаз». В первой четверти лидерство на табло менялось семь раз, и ни одна из команд не смогла найти ритм ни в защите, ни в атаке. Дончич, набравший 37 очков в предыдущей игре против «Шарлотт Хорнетс», испытывал трудности с поиском места и стрельбой. Словенка финишировала первые 12 минут без единого очка, после трехочкового броска, броска с поля и двух штрафных. Именно Пауэлл спас Даллас со своими 9 очками в первой четверти, в то время как Рассел, с 2 трехочковыми из 3 попыток и 10 очками в общей сложности, был самым эффективным из «Волков» в период, который закончился с гостями впереди, 23-29. MAVS ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ Во второй четверти, когда Дончич на скамейке запасных, «Мавс» начали медленно сокращать лидерство «Волков», улучшая защиту над Расселом и Таунсом. Когда Дончич вернулся на корт с 6 минутами до конца, «Мавс» уже опередили на табло, 40-36, благодаря успехам Динуидди и Пауэлла. В перерыве «Маверикс» опережали на 6 очков, 60-54, а Дончич расклеил запястье с 7 очками, включая трехочковый. На ранних стадиях третьей четверти команда Далласа достигла максимального преимущества — 16 очков, 70-54, но «Волки» вновь усилили оборону и лучше использовали тучность Таунса внутри и легкую атлетику Эдвардса. К концу третьей четверти гости сократили преимущество Далласа до 5 очков, 86—81, и угрожали нанести третье поражение подряд «Маверикс». В четвертой четверти «Волки» продолжали оказывать давление, и «Мавс», без обычной эффективности Дончича, столкнулись с угрозой для своей победы. За 4,36 минуты «Волки» сыграли вничью 99-99 с трехочковым Патриком Беверли, а через несколько секунд они уже поднялись на 100-101. После размещения счета на 100-103 реакция команды Далласа наступила. Дончич принял эстафету, но на этот раз это были Финни-Смит и Буллок, которые казнили, находясь в «Волках», Беверли сделал все возможное, чтобы испортить вечеринку для Далласа, в том числе намеренно бросил свободный удар по ободу, чтобы попытаться получить дополнительные очки. Но в итоге ни Беверли, ни остальные волки не смогли, и Мавс выиграли 110-108 на своем доме.