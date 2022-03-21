Да или да: они предлагают АЮС и правительствам штатов гарантировать лекарства для детей с онкологическими заболеваниями

Габриэла Соди, федеральный депутат от Партии демократической революции (PRD), представила инициативу по реформе, направленную на обеспечение лекарств от рака, необходимых детям. Это связано с нехваткой таких медикаментов в различных государственных больницах.

Так, Сан-Лазаро опубликовал в субботу, 19 марта, заявление, в котором уточняется предложение знаменосца ацтекского солнца, потому что в нем предлагалось изменить статьи 2 и 27 Общего закона о своевременном выявлении рака у детей и подростков (LGDOCIA).

Эта реформа предполагает, в первую очередь, что если у любого несовершеннолетнего обнаружено это заболевание и аккредитованное медицинское подразделение (МА), которое соответствует лечению, не имеет лекарств, необходимых для его лечения, они будут переведены в ближайшее отделение UMA, где они есть.

Они надеются улучшить качество жизни детей, страдающих этим заболеванием (Фото: Фернандо Карранса/Куартоскуро)

Кроме того, во втором случае, если ни одно медицинское учреждение, близкое к несовершеннолетнему, не располагает лекарствами, необходимыми для лечения, правительство штата и/или федеральное министерство здравоохранения (SSA) будут обязаны обеспечить доставку медицинских принадлежностей пациенту.

Соди Миранда заявила, что неблагоприятные условия доступа к лекарствам для лечения рака (пренебрежение больными детьми и подростками, нехватка онкологических препаратов и игнорирование властями родителей, которые просят о таких поставках) представляют собой рамки, противоречащие Конституции, поскольку она препятствует обеспечить здоровье пострадавших несовершеннолетних.

Инициатива была передана соответствующему комитету для вынесения решения (Фото: Предоставлено)

По данным Национального центра здоровья детей и подростков (Censia), в Мексике рак является второй по значимости причиной смерти среди несовершеннолетних и первая причина смерти среди несовершеннолетних - заболевание детей в возрасте от 5 до 14 лет, поскольку это заболевание уносит жизни более 2000 детей и подростков в год.

Смертность среди несовершеннолетних составляет 5,3 на 100 000 человек, а среди подростков - 8,5 из-за отказа от лечения или неспособности найти эффективное поставка необходимых медикаментов. Мексиканский институт социального обеспечения (IMSS) зафиксировал, что наиболее распространенными типами рака в этой демографической группе являются лейкемии, опухоли центральной нервной системы и лимфомы.

Кроме того, Мексиканская ассоциация помощи детям с онкологическими заболеваниями ( AMANC) сообщили, что в 2020 году они зарегистрировали 5696 случаев рака у детей, выявленных в стране и штатах Кампече, Чьяпас и Табаско, являются самыми высокими показателями смертности среди дети в возрасте от 0 до 9 лет. В то время как Национальный центр здоровья детей и подростков выявил это заболевание, в этих штатах оно обеспечивает самый высокий уровень смертности среди молодых людей в возрасте от 10 до 19 лет. Он также сообщил, что с февраля 2019 года по апрель 2021 года поступило 4 504 сообщения о нехватке онкологических препаратов.

именно в этом контексте законодатель ПДП заявил, что «точный и решительный» ответ федеральной администрации во главе с президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором (AMLO) имеет важное значение, указав сроки и способы поставки лекарств и что это позволяет обеспечить что эта проблема больше не возникает.

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