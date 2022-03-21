С голами Холлингсхеда и Велы LAFC обыграли Ванкувер в MLS

С голами Райана Холлингсхеда и мексиканца Карлоса Велы команда LAFC обыграла Ванкувер Уайткэпс со счетом 3:1 в воскресенье в матче четвертого тура футбола MLS.

Холлингсхед забил дубль (27 и 70), в то время как ацтек откомандировал его осколочным выстрелом на 38-й минуте. За одиннадцать канадцев Тристан Блэкмон забил на 12-й минуте.

Ванкувер вышел рано, когда Блэкмон ударил по забору Анджелины выстрелом с левой ноги очень близко от центра коробки.

Тем не менее, LAFC сыграла вничью на 27-й минуте за удар головой из центра небольшой области Холлингсхеда после углового удара Велы.

Одиннадцать калифорнийцев вышли на фронт в том же первом тайме, когда Вела на 38-й минуте получил удар левой машины в упор с правой стороны центра канадских ворот, который не смог остановить вратарь Томас Хассал.

В 70 лет Холлингсхед сам запечатал счет, выстрелив справа из-за пределов штрафной после углового удара.

В Остине, штат Техас, дома ФК Остин и Сиэтл Саундерс сыграли вничью 1-1, а в Нью-Йорке хозяева «Ред Буллз» и «Коламбус Крю» также сыграли вничью 1-1.

— Результаты четвертого дня MLS:

- суббота:

Цинциннати - Интер Майами 3-1

Нью-Йорк Сити ФК - Филадельфия Юнион 0-2

Торонто ФК - ДК Юнайтед 2-1

Лос-Анджелес Гэлакси - Орландо Сити 0-1

Атланта Юнайтед - Монреаль 3-3

Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3-1

Шарлотт ФК - Нью-Ингленд Революшн 3-1

Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе

Даллас - Портленд Тимберс 4-1

Хьюстон Динамо - Колорадо Рапидс 1-1

Реал Солт Лэйк - Нэшвилл

Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Крю 1-1

Остин ФК - Сиэтл Саундерс 1-1

Лос-Анджелес ФК - Ванкувер Уайткэпс 3-1

мех/атм