С голами Холлингсхеда и Велы LAFC обыграли Ванкувер в MLS

С голами Райана Холлингсхеда и мексиканца Карлоса Велы команда LAFC обыграла Ванкувер Уайткэпс со счетом 3:1 в воскресенье в матче четвертого тура футбола MLS.
Холлингсхед забил дубль (27 и 70), в то время как ацтек откомандировал его осколочным выстрелом на 38-й минуте. За одиннадцать канадцев Тристан Блэкмон забил на 12-й минуте.
Ванкувер вышел рано, когда Блэкмон ударил по забору Анджелины выстрелом с левой ноги очень близко от центра коробки.
Тем не менее, LAFC сыграла вничью на 27-й минуте за удар головой из центра небольшой области Холлингсхеда после углового удара Велы.
Одиннадцать калифорнийцев вышли на фронт в том же первом тайме, когда Вела на 38-й минуте получил удар левой машины в упор с правой стороны центра канадских ворот, который не смог остановить вратарь Томас Хассал.
В 70 лет Холлингсхед сам запечатал счет, выстрелив справа из-за пределов штрафной после углового удара.
В Остине, штат Техас, дома ФК Остин и Сиэтл Саундерс сыграли вничью 1-1, а в Нью-Йорке хозяева «Ред Буллз» и «Коламбус Крю» также сыграли вничью 1-1.
— Результаты четвертого дня MLS:
- суббота:
Цинциннати - Интер Майами 3-1
Нью-Йорк Сити ФК - Филадельфия Юнион 0-2
Торонто ФК - ДК Юнайтед 2-1
Лос-Анджелес Гэлакси - Орландо Сити 0-1
Атланта Юнайтед - Монреаль 3-3
Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3-1
Шарлотт ФК - Нью-Ингленд Революшн 3-1
Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе
Даллас - Портленд Тимберс 4-1
Хьюстон Динамо - Колорадо Рапидс 1-1
Реал Солт Лэйк - Нэшвилл
Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Крю 1-1
Остин ФК - Сиэтл Саундерс 1-1
Лос-Анджелес ФК - Ванкувер Уайткэпс 3-1
мех/атм