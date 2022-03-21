В поле зрения Китая Япония порывает со своим прошлым и оказывает решительную поддержку Украине

По мнению аналитиков, Япония нарушила многолетний прецедент жесткой реакцией на вторжение России в Украину, и конфликт может изменить оборонную стратегию Токио перед лицом региональных амбиций Китая.

Когда Россия оккупировала украинский полуостров Крым в 2014 году, реакция Японии была довольно теплой. Но на этот раз она созвучна своим западным союзникам с санкциями и жесткой риторикой в адрес Москвы, даже отправив несмертоносную военную помощь Украине.

Кризис уже влияет на дебаты о военных расходах и потенциале в стране, конституция которой ограничивает роль вооруженных сил обороной.

«Японию уже обвиняют в том, что она платит за то, чтобы выйти, в некотором роде, предоставляя деньги без непосредственного участия в кризисах», - сказала Валери Нике, эксперт по Азии из Фонда стратегических исследований во Франции.

В этом случае Токио «уделяет большое внимание тому, что они делают (...), чтобы показать, что они не сидят и ждут, что произойдет».

По словам Тобиаса Харриса из Центра американского прогресса, скорость, с которой Токио принимает такие меры, как индивидуальные санкции, была «совершенно удивительной».

«Это больше, чем я ожидал, что мы увидим от японского правительства», - добавил он.

Это отчасти отражает экстраординарный характер конфликта, но есть и другие факторы, в том числе уход бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, который стремился к сближению с Москвой.

Абэ, ушедший в отставку в 2020 году, надеялся, что при лучших отношениях он сможет разрешить спор о удерживаемых Россией островах, которые Москва называет Курилами, а Япония называет Северными территориями.

Без участия Абэ японское правительство решило действовать против Москвы, хотя она и не вышла из совместных энергетических соглашений с Россией, опасаясь дефицита.

— Китай в центре внимания —

Еще большее беспокойство вызывает Китай с его растущими региональными амбициями, включая его желание «воссоединить Тайвань» и его претензии на несколько спорных островов.

Ранее Токио опасался, что агрессивные действия против России приведут Москву к Пекину, прокомментировал Джеймс Ди Джей Браун, доцент политологии Университета Темпл в Токио.

«Но теперь это полностью изменилось», - сказал он AFP.

Теперь видение заключается в том, что «Япония должна быть жесткой по отношению к России, потому что в противном случае это создает прецедент, и, возможно, это побуждает Китай думать, что он может сделать то же самое», - сказал он.

В среднесрочной перспективе Япония должна полностью изменить видение России в своей стратегии национальной безопасности, которую она представит в этом году.

«Россия, безусловно, будет заклеймлена как угроза», — заявил Нике.

«В предыдущем докладе, в 2013 году, Россия, возможно, не рассматривалась как возможность, но, конечно, не как угроза. Это полностью изменится», - сказал он.

- ядерная дискуссия -

Украинский кризис также может укрепить позиции тех, кто требует увеличения военных расходов.

В ходе прошлогодней кампании правящая Либерально-демократическая партия поставила долгосрочную цель увеличить военный бюджет до более чем 2% ВВП по сравнению с традиционным 1%.

Споры об атакующих возможностях, таких как возможность наносить удары беспилотников по врагу, вызвали споры, учитывая ограничения пацифистской конституции архипелага с 1947 года.

Но «изображения Украины, которые мы видим, помогут людям, которые хотят, чтобы Япония имела более сильную национальную оборону», сказал Харрис.

Еще более спорным является то, что правящая партия стремится обсуждать ядерное сдерживание, следуя предложениям законодателей рассмотреть вопрос об обмене ядерными технологиями.

Япония в настоящее время зависит от ядерной защиты США, и ее давняя политика запрещает ей производить, обладать или укрывать такое оружие.

Но сам факт обсуждения этого вопроса в стране, которая пострадала от взрывов бомб в Хиросиме и Нагасаки, отражает масштабы последствий украинского кризиса.

«Я не думаю, что мы в полной мере осознали влияние этой войны на внутренние дискуссии в Японии», — сказал Харрис.

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