С голом Себастьяна Виллы Бока выиграл у Ривер в Суперклассике

Буэнос-Айрес, 20 марта Бока Хуниорс выиграл сегодня вечером со счетом 0:1 против Ривер Плейт с одиноким голом колумбийца Себастьяна Виллы в новом выпуске аргентинского футбольного Superclassic, матче, действительном для седьмого раунда Кубка профессиональной лиги. В напряженном матче, сыгранном перед более чем 70 000 зрителей на стадионе «Монументаль» в районе Нуньес Буэнос-Айреса, Бока Хуниорс одержал катартическую победу выдающимся выступлением вратаря Агустина Росси. С победой Бока достиг лидерства в Зоне B с 14 юнитами вместе с Estudiantes de La Plata, а Ривер добавил свою вторую неудачу в соревновании, заняв третье место в зоне А, набрав 13 очков два от лидера Racing Club. Матч имел первый тайм с широким доминированием местного жителя, который имел в Хулиане Альваресе его несбалансированный игрок, который имел два четких варианта, чтобы открыть счет, но который нашел вратаря Росси в качестве отличного знамени, чтобы держать счет на нуле. Бока оказался связанным и не в состоянии делать ставки на скорость Виллы и наступательную ссылку Дарио Бенедетто, который вернулся к игре после трех дней без активности из-за травмы. Пара центральных бомбардиров визита, составленная из Маркоса Рохо и перуанца Карлоса Самбрано, плюс его соотечественник Луис Авинкула, страдали на протяжении всего первого этапа наступательного призвания Ривер с Эсекьелем Барко в качестве менеджера наступательных действий местного жителя, который был нетерпелив о том, что не сможет открыть оценка. В дополнение Себастьяну Батталье пришлось сменить скамейку запасных с вступлением Николаса Фигала и Луиса Васкеса Авинкулы и Бенедетто, и он нашел комбинацию, которая представляла опасность для ворот, защищаемых Франко Армани. На 52-й минуте неточность между Леандро Гонсалесом Пересом и Армани привела к краже мяча Виллы, которому с помощью точного дриблинга удалось свести на нет присутствие вратаря соперника и определить с пустым голом. Ривер сделал ставку на поиск ничьей, но снова фигура Агустина Росси появилась, чтобы предотвратить падение его забора три раза и последующую ничью на счете, самыми четкими были свободный удар Хуана Фернандо Кинтеро и выстрел в голову из входящего Палавечино, который вратарь из Бока перетянул через перекладина. Конец определил празднование Бока, одержавшего две победы подряд в качестве гостя (предыдущая против Эстудиантеса в Ла-Плате) и печаль реки, которая потерпела второе поражение на турнире. Межзональная дата также ознаменовала победу Расинг 1-2 на выезде над Индепендьенте, триумф Ньюэллс Олд Бойз на выезде со счетом 0:1 против Росарио Сентрал, а также победы Банфилда и Тигре против Лануса (0-1) и Плантенсе (4:0) соответственно в классических играх Юга и Севера Конурбано Бонаренсе. Тем временем оставшиеся кроссы соперничающих классиков закончились вничью: Санта-Фе-де-Колон и Юнион без голов, как и Буэнос-Айрес между Сан-Лоренсо и Ураканом, а платенс между Гимназией и Эстудиантесом закончился со счетом 1:1. ШЕФ фка/кав (фото) (видео)