Имея 165 новых положительных результатов, в Эквадоре накапливается 854 015 случаев COVID-19

Кито, 21 марта Эквадор добавил 165 новых положительных результатов на covid-19 в воскресенье, собрав 854 015 подтвержденных случаев с момента начала пандемии более двух лет назад, по данным Министерства здравоохранения в понедельник. Рекорд смертей сохраняется на уровне 35 410 человек, которые делятся на 25 215, подтвержденных COVID-19, и 10 195, вероятных из-за болезни. Андская провинция Пичинча, столицей которой является Кито, имеет наибольшее количество инфекций, 314 261 положительный результат, что на 133 больше, чем в субботу, за ней следует прибрежный Гуайас, глава которого Гуаякиль, с 133 838 (4 дополнительных). Провинции Манаби (54 739), Эль-Оро (49 064), Азуай (41 150), Лоха (33 188), Имбабура (29 098), Тунгурауа (26 574), Котопахи (17 838), Лос-Риос (17 222) и Санто-Доминго-де-лос-Тсахилас (16 709) происходят из-за частота случаев заболевания. Что касается ситуации в муниципалитетах, то в отчете говорится, что Кито является эквадорским городом, наиболее пострадавшим от COVID-19: во время пандемии зарегистрировано 290 384 случая заболевания (124 дополнительных), за ним следует Гуаякиль с 99 380 (3 дополнительных). В прошлую пятницу Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям (СЕ) дал зеленый свет на полную мощность в «экономических, коммерческих, культурных, развлекательных, спортивных и массовых общественных мероприятиях» в стране. Только наземные транспортные средства общественного транспорта, такие как автобусы, должны продолжать работать без стоящих пассажиров, поэтому их максимальная вместимость на данный момент зависит от количества свободных мест. Решение об отмене всех ограничений пропускной способности было принято через два дня после того, как Министерство здравоохранения сообщило о первых пяти случаях заболевания в стране BA.2, подварианта омикрона, который еще не доказан как более летальный. Единственными ограничениями, которые остаются для борьбы с пандемией в общественных местах, являются обязанность носить маску как в помещении, так и на улице, периодическая дезинфекция рук и требование предъявить свидетельство о вакцинации для посещения учреждений или массовых собраний. Карточка вакцинации будет по-прежнему требоваться всем лицам старше 12 лет, за исключением центров основных видов деятельности, таких как здравоохранение, образование, работа и общественные услуги. КИТО, С ОГРАНИЧЕНИЯМИ Несмотря на решение COE Nacional, столица Эквадора Кито поддерживает 90% мест в ресторанах, на публичных шоу и в барах с вниманием на открытом воздухе. Кроме того, в барах, на дискотеках, караоке, в центрах толерантности и т.п., в спортивных залах и учебных центрах с контактными мероприятиями, в спа-салонах, бассейнах и спа-центрах, а также на спортивных площадках и лигах вместимость составляет 80%. Мэрия пояснила, что в спортивных учреждениях необходимо постоянно носить маски. Пользователи, которые занимаются определенным видом спорта в соответствующих местах (корты и физические помещения), могут прекратить носить маску до тех пор, пока все игроки присутствуют до начала игры, доказательство полной схемы вакцинации против covid-19 не менее 14 дней последней дозы или теста ПЦР действителен отрицательно до 72 часов. предшествующий. По данным городского совета, любое мероприятие, проводимое в учреждении, предназначенном для религиозных или религиозных мероприятий, должно соответствовать 90%. ШЕФ см/фгг/лл