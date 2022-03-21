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Россия

Дикое нападение моточорро на полицейского в Морено: в него выстрелили четыре раза и он серьезно

Офицер городских сил, ему 26 лет, он был в штатском. Одна из пуль вызвала у него разрыв печени. Преступники украли его законное оружие

Newsroom Infobae

21 март 2022

Леандро Пеццатти (26 лет), офицер городской полиции, был ранен четырьмя пулями после нападения двух мотореактивных самолетов, которые пытались украсть его мотоцикл в городке Куартель V, в матче Морено. После очной ставки преступники украли у жертвы законное оружие и скрылись. Офицер находится в тяжелом состоянии.

Теракт, о котором стало известно сегодня, произошел сегодня днем в воскресенье на Авенида Дерки в 5.300 в западной части пригородного района Буэнос-Айреса. Офицер, служивший в районном полицейском участке 7С городской полиции, находился в свободном положении и был одет в гражданскую одежду, когда около 17.30 он был перехвачен во время езды на мотоцикле двумя вооруженными преступниками.

Как стало известно Infobae, нападавшие заставили его выйти из автомобиля и угрожали отдать им мотоцикл. В то время мужчина идентифицировал себя как полицейского и именно тогда в него стреляли. Две пули попали в ноги, а две другие попали в грудную область: одна пуля попала в подмышечную впадину, а другая - в реберную область и вызвала взрыв печени.

Преступники забрали установленное законом оружие, которое Пеццатти носил во время нападения, но не угнали мотоцикл. Затем они бежали. «Свидетель исключает, что полицейский застрелил их», — доверились они этому СМИ, близкому к следствию.

Морено: Городской полицейский был застрелен 4 раза, и это серьезно
Эпизод в это воскресенье в 17.30 на проспекте Дерки в 5.300, в Морено (Google Street View)

Пострадавший был доставлен в больницу Мариано и Лучано де ла Вега де Морено, где он перенес операцию и остается в реанимации. «Его состояние тяжелое», - заявили источники по делу.

На данный момент следователи занимаются съемкой камер видеонаблюдения в этом районе, чтобы попытаться установить исполнителей преступления, которые все еще находятся на свободе. «Основная гипотеза — ограбление. Подозреваемые пока не установлены, но после заключения экспертов на месте происшествия были изъяты четыре капсулы», — сообщили Infobae те же источники.

Дело касалось подразделения функциональной инструкции № 4, возглавляемого Федерико Соньорой из судебного департамента генерала Морено Родригеса, который назвал это дело «попыткой убийства при отягчающих обстоятельствах».

Морено: Городской полицейский был застрелен 4 раза, и это серьезно
Жертва была доставлена в больницу Мариано и Лучано де ла Вега де Морено. Находятся в реанимации (Facebook)

В эти выходные также в Эль-Конурбано два других сотрудника полиции получили ранения, когда пытались помешать преступникам их похитить. Подобные данные из эпизодов вызывают удивление: офицеров расстреливали у дверей их домов, и в обоих случаях грабители хотели забрать свои фургоны. Они по-прежнему интернированы.

Первое нападение произошло в четверг, 17 марта, на 122-й улице, между 10 и 11, в городе Берасатеги Оэсте, к югу от Большого Буэнос-Айреса. Там 62-летний действующий сержант Федеральной полиции выходил из своего дома на борту фургона Volkswagen Amarok, когда к нему внезапно подошли трое вооруженных нападавших, которые пытались угнать его автомобиль.

Почти параллельно, примерно в 40 километрах, первый лейтенант полиции провинции Буэнос-Айрес был ранен в руку после того, как его застрелили преступники, которые также пытались украсть его фургон, когда он прибыл к себе домой.


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