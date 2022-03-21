Дикое нападение моточорро на полицейского в Морено: в него выстрелили четыре раза и он серьезно

Леандро Пеццатти (26 лет), офицер городской полиции, был ранен четырьмя пулями после нападения двух мотореактивных самолетов, которые пытались украсть его мотоцикл в городке Куартель V, в матче Морено. После очной ставки преступники украли у жертвы законное оружие и скрылись. Офицер находится в тяжелом состоянии.

Теракт, о котором стало известно сегодня, произошел сегодня днем в воскресенье на Авенида Дерки в 5.300 в западной части пригородного района Буэнос-Айреса. Офицер, служивший в районном полицейском участке 7С городской полиции, находился в свободном положении и был одет в гражданскую одежду, когда около 17.30 он был перехвачен во время езды на мотоцикле двумя вооруженными преступниками .

Как стало известно Infobae, нападавшие заставили его выйти из автомобиля и угрожали отдать им мотоцикл. В то время мужчина идентифицировал себя как полицейского и именно тогда в него стреляли. Две пули попали в ноги, а две другие попали в грудную область: одна пуля попала в подмышечную впадину, а другая - в реберную область и вызвала взрыв печени.

Преступники забрали установленное законом оружие, которое Пеццатти носил во время нападения, но не угнали мотоцикл. Затем они бежали. «Свидетель исключает, что полицейский застрелил их», — доверились они этому СМИ, близкому к следствию.

Эпизод в это воскресенье в 17.30 на проспекте Дерки в 5.300, в Морено (Google Street View)

Пострадавший был доставлен в больницу Мариано и Лучано де ла Вега де Морено, где он перенес операцию и остается в реанимации. « Его состояние тяжелое », - заявили источники по делу.

На данный момент следователи занимаются съемкой камер видеонаблюдения в этом районе, чтобы попытаться установить исполнителей преступления, которые все еще находятся на свободе. «Основная гипотеза — ограбление. Подозреваемые пока не установлены, но после заключения экспертов на месте происшествия были изъяты четыре капсулы», — сообщили Infobae те же источники.

Дело касалось подразделения функциональной инструкции № 4, возглавляемого Федерико Соньорой из судебного департамента генерала Морено Родригеса, который назвал это дело «попыткой убийства при отягчающих обстоятельствах».

Жертва была доставлена в больницу Мариано и Лучано де ла Вега де Морено. Находятся в реанимации (Facebook)

В эти выходные также в Эль-Конурбано два других сотрудника полиции получили ранения, когда пытались помешать преступникам их похитить. Подобные данные из эпизодов вызывают удивление: офицеров расстреливали у дверей их домов, и в обоих случаях грабители хотели забрать свои фургоны. Они по-прежнему интернированы.

Первое нападение произошло в четверг, 17 марта, на 122-й улице, между 10 и 11, в городе Берасатеги Оэсте, к югу от Большого Буэнос-Айреса. Там 62-летний действующий сержант Федеральной полиции выходил из своего дома на борту фургона Volkswagen Amarok, когда к нему внезапно подошли трое вооруженных нападавших, которые пытались угнать его автомобиль.

Почти параллельно, примерно в 40 километрах, первый лейтенант полиции провинции Буэнос-Айрес был ранен в руку после того, как его застрелили преступники, которые также пытались украсть его фургон, когда он прибыл к себе домой.





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