ВОЗ запускает программу по улучшению психиатрических услуг в Европе

Афины, 21 марта, самоубийство является «основной причиной смерти» подростков в возрасте от 10 до 19 лет в странах с низким и средним уровнем дохода в Европе и второй в богатых странах, сообщил в понедельник в Афинах Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ. «Пандемия затронула всех членов общества, но наиболее уязвимые группы населения, включая детей и молодежь, пострадали больше всего», — заявил Клюге по случаю запуска новой программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по поддержке и продвижению качества психиатрической помощи детям и подросткам во всех 53 странах европейского региона этой организации. Он также отметил, что «это моральный долг» обеспечить, чтобы все подростки и дети в европейском регионе имели доступ к качественным услугам для их психического здоровья, поскольку эти услуги «спасают жизни, так же, как вакцинация детей и педиатрическая помощь». Новая программа ВОЗ «поддержит миллионы детей и подростков в регионе», подчеркнул он. Психическое здоровье детей и подростков в Европейском регионе ВОЗ в последние годы находится под большим давлением, сначала из-за пандемии COVID-19, а теперь из-за миллионов детей, пострадавших от гуманитарного кризиса в Украине. Презентация этой новой программы состоялась по случаю официального открытия Центра передового опыта ВОЗ по качеству медицинской помощи и безопасности пациентов в Афинах, мероприятие, на котором присутствовал премьер-министр Кириакос Митстотакис, который сегодня впервые после недели карантина выступил на публике из-за того, что заразился коронавирусом, и несколько членов его правительства. Центр открыл свои двери в апреле 2021 года, но сегодняшнее мероприятие ознаменовало официальное открытие его объектов.