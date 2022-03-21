WhatsApp поставляется с изменениями: временные сообщения, функция нескольких устройств и многое другое

WhatsApp работает над новыми функциями, которые скоро будут внедрены для пользователей, такими как новый режим, позволяющий временно обмениваться сообщениями во всех чатах, а также совместимость с несколькими устройствами для четырех устройства, даже iPad.

Глава портала WabetaInfo, известного тем, что делился новостями WhatsApp в бета-версии до его официального запуска, имел возможность поговорить с генеральным директором Facebook, Марк Цукерберг и генеральный директор WhatsApp Уилл Каткарт рассказывают, что нового появилось в приложении для обмена сообщениями:

Временные сообщения

Одна из этих новых функций — новый режим для временных сообщений. Теперь можно включить функцию, которая позволяет установить предельное время автоматического исчезновения сообщений в данном чате.

Новый режим, если он включен, будет развертывать временные сообщения сразу во всех чатах, что сделает работу с WhatsApp «эфемерной», как отметил Цукерберг для вышеупомянутого носителя. Все сообщения автоматически исчезнут через семь дней.

Марк Цукерберг. (фото: НОВОСТИ ПРЕССЫ ПЕРУ)

Что касается исчезновения контента, то появится еще одна функция под названием «просмотреть один раз», которая автоматически удалит фотографии и видео, как только получатель их увидит, несмотря на возможность делать скриншоты.

Вскоре участники бета-тестирования WhatsApp смогут воспользоваться режимом временных сообщений и функцией «единого просмотра». Компания надеется, что эти разработки сделают сообщения WhatsApp «более конфиденциальными и безопасными».

Временные сообщения в WhatsApp. ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛИТИКИ И ТЕХНОЛОГИИ WHATSAPP

Совместимость с несколькими устройствами

Еще одна новая функция касается поддержки нескольких устройств WhatsApp. Это функция, которую компания разрабатывает в течение некоторого времени, позволяя использовать учетную запись WhatsApp на устройстве, отличном от основного мобильного устройства, без необходимости активного подключения к Интернету.

Цукерберг отметил, что это «большая технологическая проблема», но они также решили ее и надеются запустить ее в ближайшее время. В частности, Cathcart подтвердил, что поддержка нескольких устройств будет доступна для публичной бета-версии «в течение месяца или двух».

Благодаря совместимости с несколькими устройствами сообщения будут полностью зашифрованы, и пользователи смогут использовать одну и ту же учетную запись на четырех устройствах, включая iPad.

WhatsApp будет иметь функцию нескольких устройств. (фото: as.com)

Создавайте безопасные опросы в группах

WhatsApp также сокращает разрыв с одним из своих главных конкурентов: Telegram. И это потому, что приложение, принадлежащее Meta, также будет иметь возможность создавать опросы непосредственно в приложении, не используя для этого сторонние приложения или веб-сайты. Аддон, который оказался очень полезным для пользователей, особенно в группах.

Учитывая возможные изменения, поскольку все находится в стадии разработки, вы можете увидеть модель, в которой будет развернут инструмент. Примером в качестве первого шага может быть определение вопроса, который вы хотите задать, потому что иначе быть не могло.

Как только это будет сделано, можно настроить различные ответы, которые остальные участники могут выбрать, если они хотят любой из предложенных вариантов. На данный момент неясно, сколько из них можно использовать, но, конечно, их больше пяти.

Опросы в WhatsApp. (фото: Wabeta Инфо)

Дополнения, такие как маркировка изображений и установка интервалов активности при опросе, обычно допускаются. И, последнее, вполне актуально, потому что позволяет желаемому результату не длиться вечно.

От Infobae мы сожалеем, потому что на сегодняшний день нет окончательного представления о том, как будет выглядеть опрос, созданный в чате. Для этого вам придется подождать еще немного.

WhatsApp заблокирует учетные записи, которые выполняют любые из этих действий

WhatsApp — это приложение для обмена сообщениями, которым ежедневно пользуются миллионы людей. Поскольку это один из основных каналов связи, важно, чтобы он всегда работал, поэтому неплохо знать, что может послужить причиной деактивации учетной записи Meta.

Лучше принять во внимание аспекты, которые Meta считает деактивацией учетной записи, поскольку выйти из WhatsApp может быть сложнее, чем без Facebook в течение 30 дней. Вот причины, по которым приложение для обмена мгновенными сообщениями может деактивировать аккаунт:

- Если счет неактивен более 120 дней подряд, скорее всего, он больше не сможет использоваться после этого времени и придется открыть новый.

- Учетная запись также не может быть использована, если пользователь использует неавторизованные или измененные приложения, такие как WhatsApp Plus или GB WhatsApp.

- Если учетная запись постоянно используется для спама, она, скорее всего, будет отменена. Спам рассматривается как списки распространения или создания групп для непрерывной отправки сообщений, когда есть контакты, которых отправитель не имеет в своей повестке дня.

Аккаунт заблокирован спамом в WhatsApp. (фото: Dr.Fone)

- Meta также может рассмотреть достаточную причину для аннулирования учетной записи, если заметит, что пользователя блокировали несколько раз менее чем за день.

- Поскольку он также борется с дезинформацией, если он обнаружит, что пользователь распространяет фейковые новости в нескольких группах, он может деактивировать учетную запись.

- Наконец, если документы, относящиеся к измененным программам, будут опубликованы, Meta также может закрыть учетную запись.

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