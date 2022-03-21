Что будет с желтой футболкой после победы Бока над Ривером: состояние, которое Рикельме поставил перед Superclassic

Премьера состоялась на прошлой неделе против «Эстудиантеса» в Ла-Плате, когда многие усомнились в преемственности Себастьяна Батталья во главе команды, проигравшей Уракану в Ла Бомбонере. И как результат был положительным, начали распространяться слухи о том, что альтернативную желтую рубашку можно использовать в Суперклассике против River at Monumental. Как только AFA и Профессиональная лига одобрили заказ «Бока», реквизит подготовил игры.

«Мне нравится эта рубашка. Очень хорошо. На обороте написано «Желтый дом». Мне пришлось там жить. Это футбольный матч. «Реал Мадрид» и «Барселона» также будут играть с альтернативами», — заявил Батталья перед визитом в гости к Антонио Веспучо Либерти. Наконец одиннадцать ксенейз прыгнули на лужайку Нуньеса и... снова победил в качестве посетителя. Судя по всему, куртка, сочетающаяся с синими шортами и желтыми носками, никуда не денется.

Но что думает об этом Хуан Роман Рикельме? Второй вице-президент знает все, что касается профессионального футбола. Например, футбольный совет возглавил работу на поле Ла Бомбонера, чтобы предотвратить его повторное затопление дождями. И на эту тему кумир также поделился своим мнением. Как выяснилось, Роман уступил место использованию желтой рубашки, если она реализована в качестве посетителя . В Alberto J. Armando Бока будет носить только синий и желтый (если только из-за обязательных нормативных требований они не должны изменяться).

Бока получил огромное удовольствие и победил на Монументале с желтой рубашкой (REUTERS/Agustin Marcarian)

Есть коммерческие вопросы, за тонкую настройку которых отвечает отдел маркетинга. Компания, которая носит Xeneize во всех дисциплинах, требует минимального количества матчей, сыгранных каждой футболкой, чтобы диверсифицировать продажи, но для Riquelme и компании есть вопросы, которые не обсуждаются. На самом деле, сам Роман кричал в то время, когда клуб запустил альтернативный розовый дизайн, когда он еще был профессиональным игроком. Эта модель, кстати, никогда не использовалась кумиром.

Тема шла о заговорах вокруг использования желтой рубашки. Журналист Себастьян Виньоло отрицал, что Рикельме приказал ему носить в «Монументале» из суеверий, например: власти Конмебола заставили Боку изменить цвет штанов игроков в финале Либертадорес 2007 года, и некоторые менеджеры отказались, пока Роман не появился и не сказал «не спорь» поверх штанов, купите несколько желтых, которые завтра мы выиграем и вам». Бока использовал желтые, 10-й показал один из лучших уровней в карьере и команда выиграла шестой Кубок в своей истории у Гремио де Порту-Алегри.

Однако не так давно в социальных сетях был обнаружен своеобразный счастливый шарм Рикельме. Точнее, в финале Кубка Аргентины против Таллереса де Кордобы, в том, что было последним посвящением Бока, вице-бокенсе представил себя в той же черной рубашке, которую он носил в день, когда команда обыграла Гимназию Ла-Плату в Ла Бомбонере с голом Карлоса Тевеса и выхватил титул Супер Чемпион лиги от River. Верьте или лопните.

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