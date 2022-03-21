Какая самая старая больница в Мехико

Каким было бы общество без тех мест, где полно медицинских специалистов, которые следят за благополучием населения и заботятся о нем? Хотя сегодня вы не можете представить себе страну или местность без медицинских центров, раньше было распространено, что больниц или мест лечения и вмешательства было не так много. К счастью, со временем все изменилось.

В доиспанские времена лечение больных и раненых сильно отличалось. Журнал Archaeology Mexicana Национального института антропологии и истории (INAH) указывает, что из-за отсутствия лекарств и научных достижений лучшие рецепты лечения кого-то всегда сводились к тому, чтобы ждать чудесного воздействия камней с минералами и ванночки или чая с травами.

С приходом Эрнана Кортеса и его испанской армии различные сферы начали трансформироваться в религиозном, гастрономическом, культурном, экономическом и медицинском секторах. Поскольку в доколумбовые времена больниц не существовало, испанские суды решили создать специализированный центр для ухода за пациентами всех видов и всех слоев общества.

По данным Института библиографических исследований УНАМ, самой старой больницей является больница La Purísima Concepción и Jesús Nazareno, которая сегодня известна как больница Хесус. Его строительство настолько старое, что многие историки спорят, был ли это первый медицинский центр на континенте.

Сначала Больница Хесуса называлась Непорочным Зачатием, а Хесус Назарено. (Фото: Медиа-библиотека/INAH)

Тот же источник указывает, что он предположительно был построен в том же месте, где Эрнан Кортес и Моктесума впервые встретились в 1519 году, на старой дороге, ведущей в Истапалапу. Строительство началось в 1521 году, когда «Кортес приказал построить больницу для обслуживания населения без различия между испанцами, индейцами и кастами».

Он начал свою деятельность в 1524 году, и монах Бартоломе де Ольмедо был назначен первым директором здания. Следует отметить, что в записях, хранящихся со времен Новой Испании, указаны разные даты открытия отеля.

Во времена Новой Испании больница Хесуса принимала людей из всех слоев общества. (Фото: газета УНАМ)

Это название было частью стратегии евангелизации, которая стремилась к тому, чтобы коренные народы ассоциировали названия мест с названиями некоторых святых, тем самым помогая им чувствовать себя более отождествленными с католической религией.

Позже он стал известен как больница Маркиза в честь Эрнана, который только что получил титул маркиза долины Оахака. Позже название просто изменилось на Hospital de Jesús, потому что это место «выиграло в лотерее между больницами образ распятого Иисуса, который считался чудесным».

Существует также другая версия INAH, которая объясняет, что название изменилось в XVII веке, потому что женщина из числа коренного населения по имени «Petronila Jerónima, когда она умерла, оставила образ Иисуса из Назарено, факт, который был очень значим для местных жителей».

Вид на внутренний двор больницы де Хесус. (Фото: Медиа-библиотека/INAH)

Следует отметить, что благодаря тому, что испанский конкистадор превратил его в светский и коллективный институт, зданию удалось выжить даже после принятия законов о реформе. Со временем учреждения были реконструированы и использованы для удовлетворения спроса на медицинские центры в столице.

Больница все еще стоит и до сих пор является частью зданий, украшающих улицы Пино Суарес, Республика Сальвадор, Месонес и 20 ноября. Сооружение продолжает сохранять колониальный стиль и с 16 века по сегодняшний день не прекращает свою работу.

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