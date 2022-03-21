Еженедельный гороскоп: прогнозы на 21-26 марта 2022 года

На этой неделе происходит много лунных изменений, и, согласно астрологии, это повлияет на поведение людей. Влияние Луны, в зависимости от того, какой знак царствует, сделает людей более восприимчивыми и в других случаях принесет добрые предзнаменования. Если вы хотите узнать, как ваш зодиак знак будет тариф, ниже мы покажем его вам.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Овен официально ваше время, это ваш сезон. Сегодня вы больше, чем когда-либо, чувствуете, что можете завоевать мир, и мы знаем, что в последние несколько месяцев это было нелегко, так как ваши приоритеты изменились. Но нет никаких сомнений в том, что работа, которую вы проделали в прошлом сезоне, наконец-то окупается. Если вы завершили один проект, будьте готовы к следующему. Постарайтесь насладиться последними моментами покоя сейчас, прежде чем на следующей неделе все сойдет с ума.

Телец (20 апреля — 20 мая)

В отличие от некоторых других знаков зодиака, сезон Овна изнашивает вас. Творчество и самовыражение дают вам энергию заземления и очень нужны. На этой неделе важно поддерживать медленный и стабильный темп. На этой неделе будет давление, но вы сможете справиться с ним, и вам захочется больше, чем когда-либо, в повседневной работе.

Близнецы (с 21 мая по 20 июня)

Последние несколько недель вы бегаете нон-стоп. Дом и отношения с друзьями будут присутствовать. Просто убедитесь, что вы не затягиваетесь слишком далеко на этой неделе и более внимательно относитесь к своим словам, подумайте, прежде чем говорить.

Рак (с 21 июня по 22 июля)

Прошлая неделя была для тебя эмоциональной, Рак. Пора перестать показывать свои подарки в неудовлетворительных отношениях и инвестировать в себя. В середине общения есть некоторые глубокие чувства, поэтому могут быть интенсивные разговоры, которые заставляют вас чувствовать, что они вас не слушают или не понимают. Вы можете чувствовать давление при принятии решений, но лучше уделить некоторое время анализу. Только после определения следующих шагов, которые вы хотите предпринять в отношениях, вы сможете добиться значительного прогресса.

Лев (23 июля — 22 августа)

В сезоне Овна есть что-то, что заставляет тебя чувствовать себя живым, Лео. Солнце осветит вас, и в этом месяце вы будете наслаждаться приключениями и знаниями, уступая место беспокойной энергии. Однако вы также можете испытывать страх, когда дело доходит до принятия важных решений. Используйте этот перерыв, чтобы спланировать детали вашего следующего большого приключения, записаться на онлайн-урок или запланировать поездку к старым друзьям. Первым шагом на пути к новому началу является принятие мер.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Возможно, в этом месяце ты почувствуешь себя немного невидимым, Дева . Здесь рождаются новые начинания и, вероятно, улучшенная версия вас. Вы обдумывали некоторые серьезные изменения в своей жизни, и вполне возможно, что все пойдет в движение. Сосредоточьтесь на том, чтобы раскрыть свои тайны, секреты и соблазн в этом месяце. Не позволяйте каким-либо бурлящим чувствам неуверенности мешать вам представить миру свое новое «я».

Весы (23 сентября — 21 октября)

Сезон Овна — это серьёзные отношения, Весы. Что-то в вас привлекает единомышленников и возможности в этом месяце . Однако следите за ситуациями или людьми, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой. Вы будете более восприимчивы к лжи и не будете чувствовать себя плохо, если вам нужно создать или укрепить эмоциональные границы в ваших близких отношениях.

Скорпион (22 октября — 21 ноября)

Есть что-то в сезоне Овна, что тебя заводит, Скорпион. Последние несколько месяцев уступили место многим новым возможностям и людям в ее жизни. Рутина или здоровье? , пришло время оценить, на чем вы хотите сосредоточить свою энергию. Не углубляйтесь в суету, чтобы забыть уделить немного времени себе на этой неделе. Хорошие дела требуют времени и нельзя торопить успех.

Стрелец (с 22 ноября по 21 декабря)

Готовы ли вы повеселиться, Стрелец? В последнее время вы переживаете большой личностный рост и размышления . Творчество и романтика будут присутствовать в этом году. Весеннее равноденствие подарит вам ощущение свежести и готовности прикоснуться к сладкой стороне. С романтической точки зрения, это могут быть четыре самые важные недели 2022 года. Держите свои планы и социальный календарь открытыми, никогда не знаешь, кто может появиться.

Козерог (с 22 декабря по 19 января)

Дом там, где сердце, Козерог. Вы воспользовались своей духовной стороной, и это хорошо. Сосредоточьтесь на учебе на этой неделе и найдите свой центр. Сезон Овна в этом месяце привлечет дополнительное внимание к вашей домашней жизни и личным отношениям, а это означает, что энергия, которую вы обычно вкладываете в свою карьеру, должна сместиться в сторону ваших отношений. Примите свою более мягкую сторону и научитесь передавать свои самые личные духовные мысли в этом месяце.

Водолей (с 20 января по 18 февраля)

Тебе есть что сказать, Водолей. Сезон Овна освещает ваш третий дом общения, давая вам особенно активный ум и социальную жизнь . Возможно, вы мечтаете о новых идеях или проектах, которые позволят вам поделиться своими мыслями с другими. И хотя вы можете почувствовать некоторое неприятие, очень важно сохранить свое мнение и идеи. Ваша точка зрения уникальна и заслуживает того, чтобы поделиться с миром; просто избегайте небольших драм и сосредоточьтесь на том, чтобы донести свое послание.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Когда сезон Рыб наконец-то закончился, рутина возвращается к вам, Рыбы. Сезон Овна смещает акцент на ваших ценностях и финансах. На следующей неделе пора вернуться к рутине и начать планировать свой следующий шаг . На эмоциональном и личностном уровне вас ждут новые начинания и важные изменения в вашей карьере или потоках доходов. Помните, что лучшее в жизни - это работа, поэтому оставайтесь скромными и ищите работу своей мечты.

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