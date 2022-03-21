Уоррен Баффетт меняет стратегию и охотится за возможностями с ликвидностью в 150 миллиардов долларов

FILE PHOTO: Berkshire Hathaway Chairman Warren Buffett walks through the exhibit hall as shareholders gather to hear from the billionaire investor at Berkshire Hathaway Inc's annual shareholder meeting in Omaha, Nebraska, U.S., May 4, 2019. REUTERS/Scott Morgan/File Photo

Всего три недели назад президент и генеральный директор Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт заявил о трудностях, связанных с простаиванием 144 миллиардов долларов наличными в медвежьем контексте, подобном тому, который произошел на нью-йоркских фондовых биржах в этом первом транше 2022 года.

«Они также никогда не являются постоянными», - признал он, имея в виду эту чрезвычайную ликвидность, когда время также тикает и инфляция ускоряется, которая в США достигла 7,9% в год в феврале, пика с 1982 года.

Баффетт - финансовый гуру, который обычно на шаг опережает своих конкурентов, в жестком финансовом мире, где выживание разыгрывается изо дня в день и с миллионерскими издержками. И теперь она снова изменила рынок, вложив часть своих колоссальных денег в работу, согласившись на приобретение страховой компании Alleghany Corporation за 11,6 миллиарда долларов.

Это была «первая многомиллионная сделка, заключенная Баффетом с момента приобретения в 2020 году компании Dominion Energy, газотранспортной компании», говорится в отчете Barron. Он добавил, что покупка Alleghany также была «крупнейшей с момента приобретения Precision Controls почти за $35 млрд в 2016 году».

Berkshire Hathaway, бизнес-конгломерат ветерана инвестора, объявил в понедельник о соглашении со страховщиком, и ожидается, что приобретение, одно из крупнейших за последние годы в компании Баффета, будет закрыто в четвертом квартале 2022 года.

Согласно совместному заявлению, Alleghany планирует стать дочерней компанией Berkshire Hathaway». Berkshire станет идеальным постоянным домом для Alleghany, компании, за которой я пристально наблюдал в течение 60 лет», - сказал Баффетт, который в 91 год является высшим руководством компании со своим партнером Чарли Мунгером, из 98.

Уоррен Баффетт (слева) вместе со своим историческим партнером Чарли Мангером

Баффетт также отметил «родства» своей корпорации с Alleghany, фирмой, которая начала в 1929 году в железнодорожном бизнесе и перешла на инвестиции и страхование имущества и несчастных случаев через различные дочерние компании. У Alleghany есть короткий период времени для поиска превосходной транзакции.

Компания Berkshire Hathaway, чья текущая деятельность очень разнообразна и охватывает страхование, энергетику, железные дороги или розничные продукты, недавно сообщила о трудностях с поиском потенциальных приобретений.

Последняя крупная операция была около шести лет назад, когда она купила промышленную компанию Precision Castparts примерно за 35 миллиардов долларов США, сообщает специализированное издание CNBC.

Однако операция, похоже, не является выгодной. Согласно примечанию, Berkshire купит акции Alleghany наличными по 848,02 доллара за штуку, что на 29% выше средней цены за последний месяц и на 16% выше максимальной цены в прошлом году.

В балансе Berkshire на конец 2021 года ликвидность составляла 144 миллиарда долларов. Из этой цифры 120 миллиардов находились в Североамериканском казначействе. «Эта внушительная сумма, уверяю вас, не является безумным выражением патриотизма. Ни Чарли (Мангер), ни я не потеряли нашего подавляющего предпочтения корпоративной собственности», - уточнил Баффетт в конце февраля, через свое традиционное ежегодное письмо акционерам.

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