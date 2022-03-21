Уондерерс упустил свой шанс, а Депортиво Мальдонадо продолжает

Монтевидео, 20 марта Монтевидео Уондерерс упустил в это воскресенье возможность подняться на вершину Уругвайского турнира по апертуре после того, как сравнял два гола против Nacional в матче, который закончился исключением пяти игроков. Этот результат позволил Депортиво Мальдонадо сохранить первое место, несмотря на то, что в субботу они сыграли вничью со счетом 1:1, а Пеньяроль играл в качестве гостя. В последнем матче этого дня Nacional начал побеждать благодаря голу колумбийца Алекса Кастро и смог увеличить свое лидерство как минимум на пять четких игр. Однако до конца осталось немногое, и «Уондерерс» вернулись со счетами аргентинца Эрнана Риверо на 77-й минуте и Диего Эрнандеса на 89. С этим результатом команды под руководством Даниэля Карреньо поднялись на первое место в турнирной таблице. Однако после сильного спора на поле, который стоил трем игрокам красных, «Насьональ» сравнил игру с голом Франко Фагундеса, когда часы пробили 98 минут. После этого хода два других игрока увидели запас красных карточек. В финале 2-2 Уондерерс набрал одно очко и остался вторым с 12 очками, что на один меньше, чем Депортиво Мальдонадо. В других результатах шестого свидания Пласа Колония сравнялась со счетом 1:1 с Альбионом, Ливерпуль победил Рентистаса со счетом 1:0, а Феникс проиграл со счетом 3:1 Ривер Плейт. В этот понедельник день продолжится матчами Бостон Ривер — Дефенсор Спортинг и Монтевидео Сити Торке — Данубио, а во вторник Серро Ларго и Серрито встретятся друг с другом.