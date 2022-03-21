Уолл-стрит немного выше; нефть растет

НЬЮ-ЙОРК (AP) — Цены на акции немного выросли в понедельник утром на Нью-Йоркской фондовой бирже под влиянием энергетических компаний, которые выиграли от роста цен на нефть.

Индекс S&P 500 вырос на 0,3% после лучшей недели с 2020 года на прошлой неделе. Индексы Nasdaq и Dow Jones продемонстрировали небольшой рост.

Страховая компания Alleghany взлетела на 25% после того, как согласилась на ее приобретение фирмой Уоррена Баффета Berkshire Hathaway.

Boeing упал на 5,7% после того, как один из его самолетов разбился в Китае с 132 людьми на борту.

Агентство медиа-посредничества Nielsen упало на 11% после отклонения предложения о поглощении.