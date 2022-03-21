Уолл-стрит открывается разнонаправленно, а индекс Dow упал на 0,10% после лучшей недели с 2020 года

Нью-Йорк, 21 марта, Уолл-стрит открылась в этот понедельник на смешанной местности, и индекс Доу-Джонса Industriales, его основной показатель, снизился на 0,10%, в основном по мнению Boeing, и рынок искал направление после того, как зарегистрировал свою лучшую неделю с 2020 года. Через четверть часа после начала торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже индекс Доу-Джонса упал на 36,14 пункта, до 34 718,79, а выборочный индекс S&P 500 вырос на 0,21%, или 9,18 целых чисел, до 4472,30. Со своей стороны, индекс Nasdaq, объединяющий наиболее важные технологические из них, дал на ранних стадиях 0,04% или 4,91 единицы, до 13 888,93 единиц. Нью-йоркский паркет начал нерешительный день после того, как зарегистрировал свои лучшие оценки в трех основных индексах почти за два года после того, как Федеральная резервная система США объявила об ожидаемом повышении процентных ставок. Инвесторы сегодня наблюдают за развитием войны в Украине, санкциями западных стран против России, повесткой дня президента США Джо Байдена в Европе и кризисом коронавируса на Старом континенте. По словам аналитика Тома Эссая из The Sevens Report, рынки считают, что российское вторжение в Украину продолжается «без заметного прогресса в направлении прекращения огня в выходные, и надежды на краткосрочный мир угасают». В разбивке по секторам преобладали доходы, которые возглавлялись энергетикой (2,98 процента), коммунальными службами (0,86 процента) и здравоохранением (0,64 процента), в то время как больше всего пострадали коммуникации (-0,28 процента) и финансы (-0,21%). Среди тридцати значений Dow Jones было падение Boeing на 6% в ответ на крушение одной из своих моделей 737-800 на юге Китая с 132 людьми на борту, о чем компания заявила, что собирает информацию. Уолгринс (2,43 процента), Шеврон (1,62 процента), Веризон (1,53 процента) и MSD (1,52 процента), среди прочих, были заметно выше. На других рынках нефть Техаса выросла до 109,82 доллара за баррель, золото упало до 1927,50 доллара за унцию, доходность 10-летних казначейских облигаций составила 2,23%, а доллар укреплялся против евро с изменением на 1,1032. ШЕФ нз/дмт